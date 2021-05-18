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服裝大亨出身貧困 苗廣耀不忘捐助家鄉

記者啟鉻／洛杉磯報導
苗光耀（右）為母校捐贈書籍。（苗廣耀提供）
苗光耀（右）為母校捐贈書籍。（苗廣耀提供）

苗廣耀（Henry Miao）的家鄉在中國東北一個貧瘠丘陵山區，童年時吃不飽飯，父親離家出走十年之久，全靠母親將他和弟妹拉扯大，最艱難時沒有棲身地，住在簡陋廟裡；即使在最困難時，他也不忘讀書，向村里長輩家借閱中國傳統名著，並以全鄉第一名考入縣城第一高中。為了走得更遠，在考入大學時選擇了英文專業。

苗廣耀出生在遼寧省建昌縣谷杖子鄉，當地屬丘陵地帶，山巒重疊溝壑縱橫，即使現今也是較貧困地區。少年時，他和母親、奶奶、弟弟、妹妹一起生活。後來奶奶突發瘋病，全家生活雪上加霜。他說，由於父親的原因，家裡最後都沒有住處，只好住進廟裡好多年。

他勤奮好學，但因為家貧買不起新書，就向村里長輩們借閱藏書，如三國演義、西遊記、岳飛傳、水滸傳等，幾乎將所有藏書都借閱了，因為油燈光線差，造成眼睛近視。他說，其實在農村，窮困家庭是讓周圍鄰居瞧不起的，村民之間都拿窮鄰居當笑話說，所以他那時一直感到自卑。但他學習一直名列前茅，也讓他對未來生活增加了信心和勇氣。

雖然父親離家出走有近十年，但他考上高中後，父親突然出現了，並每個月給他50元生活費，幫他解決了大問題，讓他對父親有了些好感。不過最令他難以忘記的是，長年患病的奶奶過世時，最想吃的就是一口麵包。苗廣耀說，他心裡愧疚，當時沒有條件讓奶奶吃上麵包。如今自己生活好了，可是奶奶卻不在了，現在一想起來就想流淚。

如今苗廣耀是家裡最富裕的人，也令村鄰羨慕。他時常寄錢周濟弟弟妹妹，讓他們好好照顧父母。他也向家鄉捐錢捐物。他說，經過這麼多年，家鄉改變不大，尤其娶不上媳婦的男人增加了，因為村裡窮，外村女子不願意嫁過來。家鄉需要改變的方方面面太多了。他說，他從貧苦山區一路走出來仍在努力打拚，爭取多為父母親人、家鄉的貧苦孩子多多奉獻。

苗廣耀（左二）年輕時與友人一起聚餐。（苗廣耀提供）
苗廣耀（左二）年輕時與友人一起聚餐。（苗廣耀提供）
苗廣耀為家鄉捐資助學，受助學校舉辦儀式。（苗廣耀提供）
苗廣耀為家鄉捐資助學，受助學校舉辦儀式。（苗廣耀提供）

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