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武曉潔白天上班、晚上創作 會計+DJ+電影 治好憂鬱症

記者李雪／洛杉磯報導
武曉潔從會計到音樂DJ，再到電影人。（武曉潔提供）
武曉潔從會計到音樂DJ，再到電影人。（武曉潔提供）

武曉潔曾經是一名公司會計，「事業挺好、上升很快、有人提攜，一切都在正軌上」。愛好文藝的她，白天在知名互聯網公司做年輕白領，晚上在酒吧做DJ，周末則製作音樂。可是創作的慾望讓她不滿足於分裂的生活，她在30歲那年毅然辭去工作、放棄工作簽證，轉行學習拍電影，這下竟治好了她的憂鬱症。

2012年秋，武曉潔從俄亥俄州一所大學畢業後，和許多留學生一樣，隻身來到許多人嚮往的國際大都市紐約。經朋友介紹在一家新創公司做會計實習生，一年後成為員工，辦了工作簽證。不過兩年後，初創公司被大集團兼併，遣散員工。武曉潔了解到知名互聯網公司Kickstarter正需要一名高級會計，面試後沒想到被順利錄用。

會計壓力大 染上憂鬱症

「公司待遇特別好，挑戰也特別多」，武曉潔表示，互聯網公司營利模式很不傳統，給財務帶來挑戰，而公司給員工很大期望、自由以及責任，「你會發現你很有創意」。她表示當時兩年的工作壓力很大也學到很多，可是「好像是表面上得到了很好的待遇，卻很分裂，一點都不感到驕傲」，這也讓她明白，「如果花了這麼大精力，還是不能快樂」，不是在做自己真正感興趣的事，只是拚命想完成工作，即使獲得再高的成果也沒有意義。

「因為心裡裝著覺得更重要、更在乎的東西，會覺得自己好像什麼都沒有做，感到失敗又浪費生命」。這樣的想法讓武曉潔患上憂鬱症，病情一度相當嚴重，她也特別痛苦。而那個被她稱為「心裡裝著」的東西，是她從小就喜歡的電影、音樂。

嚮往玩音樂 下班後進修

雖然從小喜歡音樂，樂感很好，作文也寫得很好，但武曉潔的家裡沒人做藝術，「沒有人說你可以去做，只覺得妳可以有一個不錯的愛好」。其實在搬到紐約後，武曉潔就找了一間夜校，下班時間學習音樂，「我不甘於只當一個文化消費者」。紐約資源優越，即使是普通機構開辦的夜校，也都是成功的DJ和製作人授課。很快她晚上或周末都會做一些音樂，也在一家酒吧和一些活動做DJ。不過當時她並沒想過要轉型，只是作為愛好和「另外一個生活」，就這樣持續了數年。

一開始這也令她很開心，可是慢慢地她發覺想要追求藝術的慾望越來越強，作為下班後的愛好已經不能滿足。2017年她決定辭職去學拍電影，這一年她已經30歲。對於留學生來說這並不是一個容易的決定，辭職意味著好不容易抽籤獲得的工作簽證就要放棄了。「想明白了為什麼要留在這裡，就算熬到綠卡，不開心待在美國有什麼意義呢？」

放棄工作簽 從頭學電影 

在沒有任何視覺藝術的訓練下，武曉潔找了一個三個月密集上課的培訓班補基礎，這才有了作品集，隨後便申請到門檻較低的紐約電影學院從頭學起。學到第二年她又申請了位於洛杉磯的業內頂尖名校美國電影學院（AFI）並再次被錄取。

更換跑道其實壓力不小，「別的同學20歲出頭，而我can't lose this（不能輸），否則之前放棄的那麼多」，她說：「剛上學很忐忑，真的不知道未來會怎樣，中間很多掙扎的日日夜夜」，從頭開始也讓她回想起，自己之前從一個不是知名大學畢業的小女生，隻身前往紐約，並在知名互聯網公司混到高級會計的經歷，這也讓她有信心。

如今她還有大半年就要畢業，憂鬱症也大為好轉，不必再看諮詢師。她說，「有機會做自己想做的事情」，治好了她的病。

武曉潔從會計到音樂DJ，再到電影人。（武曉潔提供）
武曉潔從會計到音樂DJ，再到電影人。（武曉潔提供）

電影 工作簽證 紐約

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