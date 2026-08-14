筆記抄滿、狂刷題苦讀卻沒進步？ 精神科醫揭5大NG習慣

不少人讀書花大量時間抄筆記、刷題、看教學影片，考試時卻「腦袋一片空白」。（AI生成）

不少人讀書花大量時間抄筆記、刷題、看教學影片，甚至犧牲睡眠，真正考試或需要應用時卻「腦袋一片空白」。精神科醫師楊聰財指出，問題未必是不夠努力，而可能陷入5種「努力錯覺」，學習關鍵應從堆時間，轉向理解、提取、連結與應用。

楊聰財歸納第一種常見的無效習慣，是「抄很多筆記，卻沒有真正思考」。看到重點便抄下來、畫螢光筆，雖能留下某種程度的記憶，但若缺乏理解及主動思考，效果可能有限。他建議改採「主動回憶」，讀完一段便闔上書，試著用自己的話說明內容，或拿白紙憑記憶寫出重點，藉此確認自己究竟是「看懂」還是「真的會」。

第二種是「教材一直換，知識卻一直散」。今天換一本書、明天跟另一名老師、後天又買新課程，接觸資訊雖多，知識反而可能零散。他建議採「一主一輔」原則，先選定主要教材真正讀懂，碰到不理解處再用另一套教材補充，透過重複、連結及累積建立穩定知識架構。

第三種則是瘋狂刷題卻未理解錯誤。楊聰財指出，多做題目確實重要，但若一錯就看答案、看完便進入下一題，只是在重複錯誤。真正需要追問的是「為什麼錯」、「缺少哪個概念」及「下次如何辨認類似問題」，把錯題當成找出學習漏洞的工具。

第四種錯覺是「累了滑手機，以為自己在休息」。短影音、遊戲及社群媒體帶來大量快速變化的視覺、聲音及情緒刺激，可能讓人暫時忘記疲勞，卻不代表大腦真正恢復。閉眼、散步、喝水、伸展、安靜休息或短暫小睡，反而可能更有效；睡眠也有助記憶整理及鞏固，因此熬夜讀書不一定比多睡一小時更值得。

最後則是「收藏很多方法，卻沒有真正使用」。從主動回憶、費曼學習法到間隔學習，若只是收藏，仍停留在「知道」。楊聰財建議，不必追求完美工具，可從讀完一章後闔上書、寫下5個記得的重點，再翻書檢查開始，把方法真正付諸實踐。

楊聰財表示，學習需要注意力、睡眠、能量與適當休息，心理上也需要耐心、挫折容忍力及接受「現在還不會」的勇氣。真正有效的學習，不是把自己逼得更累，而是提高每一分鐘努力的品質；與其用疲憊證明努力，不如檢視方法，讓每一次投入都更接近真正的成長。