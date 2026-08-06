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會把脈也懂AI 長庚大學中醫系推「中西醫雙修」培訓制

記者張裕珍／桃園即時報導
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長庚大學開設「中醫藥基礎研究概論與實作」課程，帶領中醫系低年級學生走進實驗室。圖...
長庚大學開設「中醫藥基礎研究概論與實作」課程，帶領中醫系低年級學生走進實驗室。圖為同學在學習掌握藥物製劑的製備方法與分析平台。（長庚大學提供）

中醫藥已有數千年歷史，隨著時代演進、AI發展，長庚大學醫學院中醫系開創全台特有的「中西醫雙主修」制度，透過「中醫藥基礎研究概論與實作」課程雙軌教育將傳統醫學、實證醫學與智慧醫療深度結合，培育能精準把脈、又能善用AI智慧醫療的跨域人才，目標打造具備國際競爭力的中西醫雙主修醫學生。

長庚中醫系主任楊賢鴻教授說，隨著現代醫學科技發展，中醫藥已能透過分子生物學的科學方法驗證人體作用機轉，逐步走向實證醫學，促進中西醫整合醫療的發展。長庚大學醫學院中醫系作為國內少數採中、西醫雙主修培養的系所，今年更首創全新「中醫藥基礎研究概論與實作」課程，全面推動與時俱進的醫療科學教學。

長庚大學中醫系學生透過中西醫雙主修制度，同時擁有中西醫專業素養，將來還能考取西醫與中醫師兩張執照，不僅能在資源龐大的長庚醫療體系發揮所長，亦可至各大頂尖醫療院所中西醫部門任職，職涯發展相當廣闊。

楊賢鴻也提到，除了完整的臨床訓練，長庚中醫系近年更積極將基礎研究、AI及數位科技導入教學。目前已有7名學生加入長庚首創的「AIMD學碩雙學位學程」，同步修讀人工智慧碩士學位，全力培養具備AI應用能力與跨領域研究素養的新世代醫師。

今年暑假更首創「中醫藥基礎研究概論與實作」課程，帶領低年級學生走進實驗室。由專業研究教師親自指導學生操作代謝體學、分子遺傳、蛋白質分析、免疫螢光、動物模式及細胞分子機制等現代科研技術。此外，系所更設有「傳統中醫學碩士班」與「天然藥物碩士班」，提供極為豐沛的學術資源供學生繼續深造。

「醫師更應該是科學家。」楊賢鴻強調，透過臨床與研究並重的教育模式，引導學生從傳統理論與臨床觀察出發，並運用現代科學探索中醫藥機轉，是極為關鍵的方向。長庚中醫系將持續以培育兼具中西醫雙專長及科研能力的醫師為使命，為傳統醫學注入現代科學動能。

長庚大學教授方嘉佑在「中醫藥基礎研究概論與實作」課程中，教導中醫系同學掌握藥物劑...
長庚大學教授方嘉佑在「中醫藥基礎研究概論與實作」課程中，教導中醫系同學掌握藥物劑型的理化性質與設計概念。（長庚大學提供）

精華 FAQ

  • 該系首創全台特有的中西醫雙主修制度，讓學生同時接受中醫與西醫訓練，並透過課程把傳統醫學、實證醫學與智慧醫療整合，培養跨域能力。

  • 學校新設「中醫藥基礎研究概論與實作」課程，帶學生進入實驗室學習代謝體學、分子遺傳、蛋白質分析等技術，同時導入AI與數位科技教學。

  • 學生未來可考取中醫師與西醫師兩張執照，也能在長庚醫療體系或各大醫療院所任職；若持續深造，還可透過碩士學程強化研究與AI應用能力。

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