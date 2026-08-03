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11歲的他們善用社群 暑假洗車、刷垃圾桶 狂賺零用錢

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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一些介於兒童與青少年之間的「tweens」，以及青少年（teens），卻正以另一...
一些介於兒童與青少年之間的「tweens」，以及青少年（teens），卻正以另一種方式顛覆這項刻板印象，他們選擇在暑假投入傳統打工，靠自己的雙手賺取收入。（美聯社）

據紐約郵報報導，如今不少大人常感嘆，現在的孩子整個暑假不是低頭滑手機，就是沉迷於各種數位裝置。

然而，一些介於兒童與青少年之間的「tweens」，以及青少年（teens），卻正以另一種方式顛覆這項刻板印象，他們選擇在暑假投入傳統打工，靠自己的雙手賺取收入。

這個現象也逆轉了一項長期趨勢。根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）資料，自1970年代以來，暑假期間有工作或積極求職的青少年比例，已下降約30個百分點。

這些與眾不同的孩子當然也使用社群媒體，但他們不是整天待在家裡滑手機，而是善用社群平台宣傳自己的服務，把自己帶進真實世界。

其中一位是來自密西根州迪爾伯恩（Dearborn）的11歲男孩阿里・謝布（Ali Scheib）。他向鄰居提供洗車、清理游泳池、澆灌草坪等服務。父親特地替他拍攝一支Instagram宣傳影片，影片中阿里向社區居民說道，「我不怕弄髒雙手，而且我想在這個暑假努力工作。」

靠著Instagram宣傳，加上挨家挨戶拜訪，如今他已累積約50個客戶。

阿里接受紐約郵報採訪時表示，「每個星期都有人打電話請我去清理游泳池。他們也都會給我很慷慨的小費，想幫助我。」

目前，他每次工作最高收費30美元，正努力存錢，希望買一輛ATV（全地形四輪車）。

從預約、排程到工作安排，全都由阿里一手包辦，也讓他學到一個重要觀念，「如果只是準時到，那其實就已經算遲到了。」

他的父親哈桑（Hassan Scheib）分享了一件令他印象深刻的事。

有一天傍晚，全家正在游泳，阿里突然起身準備離開。哈桑回憶，「阿里說，『各位，我得走了。』我問，『你要去哪？現在都晚上7點了。』阿里回答，『我要去幫街尾那位醫生澆草坪。』接著他就從泳池起身，騎著腳踏車前往對方家，花了一個小時替他澆灌草坪和植物。」

阿里表示，這段打工經歷不僅培養了他的人際溝通能力和時間管理能力，更重要的是，讓他體會到遠離電子產品的價值。

阿里說，「走進真實世界之後，我學會照顧自己。我的大部分朋友整個暑假都在玩PS5或Roblox，只待在室內玩遊戲。」

另一位來自加拿大安大略省、同樣就讀七年級的11歲男孩艾希頓・梅耶（Ashton Meyer），則靠著清洗垃圾桶度過暑假。他認為，自己正在打破外界對Alpha世代的刻板印象。

他說，「很多人覺得我們這一代Alpha世代都是只會玩iPad的小孩，但事實並不是這樣。我們還是有希望的，沒有大家想得那麼糟。」

艾希頓靠著挨家挨戶敲門，推廣自己的垃圾桶清洗服務來開發客源。

他坦言，剛開始真的非常害怕。「我很緊張，心想，『萬一他們討厭我怎麼辦？萬一不喜歡我的推銷內容怎麼辦？』但現在，我已經能很自信地和大人交談。」

當然，並非每一次推銷都一帆風順。有一次，一位鄰居直接讓家裡養的杜賓犬來「應門」。艾希頓笑著回憶，「牠們差點要把我殺了，我猜牠們大概會把我的腳趾全部咬掉。」

幸好，大多數鄰居都相當友善。短短幾個月他便累積了70個固定客戶，每次清洗收費10美元。

他預估，今年暑假可望賺進約800美元，除了打算購買新電腦和滑板車，也會將部分收入重新投入自己的小生意，例如添購清潔用品。

談到最大的理財收穫，他說，「我學到賺到錢後不要一下子全部花光，否則最後就什麼都沒有了。」

另一位同樣靠清洗垃圾桶賺錢的，是來自紐約州石溪（Stony Brook）的12歲男孩艾登・拉森（Aidan Larson）。

他告訴紐約郵報，「我玩得很開心，而且還能賺錢。」

與客戶聯絡、安排工作時間，全都由他親自透過簡訊完成。目前他已有約10位固定客戶，每個垃圾桶收費10美元，有時甚至能收到高達50%至100%的小費。

艾登表示，「我學到了領導能力，例如主動創業，以及責任感，因為我要持續和客戶聯絡、安排時間。」

他和爸爸一起利用Canva設計宣傳海報，張貼在社區，也分享到當地Facebook社團。

他的母親艾蜜莉（Emilie Larson）表示，這份小事業完全是兒子的點子，也讓她重新思考所謂的「直升機式教養」（過度保護）。

她說，「我認為，重要的是教他保持警覺，而不是害怕這個世界。」

艾登打算將部分收入拿來買一輛新腳踏車，但他已開始思考更長遠的目標。

他說，「我想投資股票市場，只是還不知道要買哪一支股票。」

不只是小學生，越來越多青少年也加入了這股暑期創業熱潮。

來自紐約史泰登島（Staten Island）的兄弟路易斯（Luis，14歲）和魯本（Ruben，17歲），今年暑假也攜手經營垃圾桶清洗服務。

為了宣傳自己的小生意，他們利用AI製作卡通風格的廣告海報，清楚標示服務價格：單個垃圾桶清洗收費20美元，兩個垃圾桶則提供優惠價35美元。

即將升上高中的魯本表示，他希望透過這份工作培養責任感，同時存下一筆錢，投入自己熱愛的武術訓練。他說，「我想培養自己的責任感，也希望存錢，追求自己對武術的熱情。」

兄弟倆預估，今年暑假可賺取約500美元。

即將升上九年級的路易斯則表示，他期待體驗靠自己努力獲得收入的感覺。他說，「我想體驗那種『現在我可以自己買自己想要的東西』的感覺。」

他們的母親阿曼達（Amanda）也觀察到，兩個兒子開始工作後，不僅在家中變得更有責任感，也更懂得金錢背後所代表的價值。

她說，「以前他們跟我要錢時，總覺得我理所當然就應該有錢。現在，他們終於明白，想賺到錢，就必須走出去，付出努力。」

▲ 影片來源：Instagram＠alischeib（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 報導聚焦11歲到17歲的tweens與青少年，他們在暑假不只是上網，而是主動投入洗車、清理游泳池、清洗垃圾桶等傳統勞務，靠自己雙手賺取收入。

  • 這些孩子會用Instagram、Facebook與Canva製作宣傳內容，再搭配挨家挨戶拜訪或簡訊聯絡客戶，將線上曝光轉化為實際訂單，讓小生意快速累積固定客源。

  • 孩子們除了賺到零用錢，還學會時間管理、與大人溝通、安排工作與控制花費，也更理解金錢得來不易，開始培養責任感、創業意識與儲蓄觀念。

社群媒體 密西根州

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