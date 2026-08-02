泰國朱拉隆功大學訪問團訪台 座談會討論AI時代佛法傳播

全球佛教青年僧眾共榮座談會由台灣佛教總會理事長會常法師主持（左二），泰國摩訶朱拉隆功大學國際事務副校長（左三）等法師共同參與。（台灣佛教總會提供）

隨著AI人工智慧進步，佛法也要與時俱進。為了深化國際佛教交流，泰國 摩訶朱拉隆功大學訪問團2日到屏東縣潮州鎮全球佛教聯合會館，拜訪台灣佛教總會、中華比丘尼協進會及屏東縣佛教會，並舉辦座談會討論在全球化與數位化中，佛教的傳播與發展。

摩訶朱拉隆功大學（Mahachulalongkornrajavidyalaya University）訪問團由國際事務副校長 Ven. Asst. Prof. Dr. Phra Sitthivajrabundit率領，台灣佛教界也舉行隆重歡迎儀式，隨後展開座談交流。

台灣佛教總會舉辦「青僧海會・覺照大千—全球佛教青年僧眾共榮座談會」，以青年僧才培育、國際弘法、佛教教育及跨國合作為核心議題，邀集台灣與國際佛教代表共同交流。

包括台灣佛教總會理事長會常法師、中華比丘尼協進會理事長常露法師、屏東縣佛教會理事長見引法師等和其他與會法師認為，面對全球化與數位時代快速發展，青年僧眾除應具備深厚佛法修學基礎，更應積極培養現代弘法能力，拓展國際視野。

另外也要善用AI人工智慧、數位科技、網路媒體等工具，結合環境永續、教育、人文關懷及世界和平等國際議題，使佛法能深入社會各個層面，推動佛教在世界各地永續發展，利益更多眾生。座談結束後，雙方也互贈紀念品並合影留念。

泰國摩訶朱拉隆功大學訪問團2日到屏東縣潮州鎮全球佛教聯合會館，舉辦座談會討論AI時代佛教的傳播與發展。（台灣佛教總會提供）

泰國摩訶朱拉隆功大學訪問團2日到屏東縣潮州鎮全球佛教聯合會館，舉辦座談會討論AI時代佛教的傳播與發展。（台灣佛教總會提供）