我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休前一天 紐約警下班後在鄰居家抓到爆竊嫌犯

紐約市學童可申領120元暑期糧食補助 9月8日截止

泰國朱拉隆功大學訪問團訪台 座談會討論AI時代佛法傳播

記者潘奕言／屏東即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全球佛教青年僧眾共榮座談會由台灣佛教總會理事長會常法師主持（左二），泰國摩訶朱拉...
全球佛教青年僧眾共榮座談會由台灣佛教總會理事長會常法師主持（左二），泰國摩訶朱拉隆功大學國際事務副校長（左三）等法師共同參與。（台灣佛教總會提供）

隨著AI人工智慧進步，佛法也要與時俱進。為了深化國際佛教交流，泰國摩訶朱拉隆功大學訪問團2日到屏東縣潮州鎮全球佛教聯合會館，拜訪台灣佛教總會、中華比丘尼協進會及屏東縣佛教會，並舉辦座談會討論在全球化與數位化中，佛教的傳播與發展。

摩訶朱拉隆功大學（Mahachulalongkornrajavidyalaya University）訪問團由國際事務副校長 Ven. Asst. Prof. Dr. Phra Sitthivajrabundit率領，台灣佛教界也舉行隆重歡迎儀式，隨後展開座談交流。

台灣佛教總會舉辦「青僧海會・覺照大千—全球佛教青年僧眾共榮座談會」，以青年僧才培育、國際弘法、佛教教育及跨國合作為核心議題，邀集台灣與國際佛教代表共同交流。

包括台灣佛教總會理事長會常法師、中華比丘尼協進會理事長常露法師、屏東縣佛教會理事長見引法師等和其他與會法師認為，面對全球化與數位時代快速發展，青年僧眾除應具備深厚佛法修學基礎，更應積極培養現代弘法能力，拓展國際視野。

另外也要善用AI人工智慧、數位科技、網路媒體等工具，結合環境永續、教育、人文關懷及世界和平等國際議題，使佛法能深入社會各個層面，推動佛教在世界各地永續發展，利益更多眾生。座談結束後，雙方也互贈紀念品並合影留念。

泰國摩訶朱拉隆功大學訪問團2日到屏東縣潮州鎮全球佛教聯合會館，舉辦座談會討論AI...
泰國摩訶朱拉隆功大學訪問團2日到屏東縣潮州鎮全球佛教聯合會館，舉辦座談會討論AI時代佛教的傳播與發展。（台灣佛教總會提供）

泰國摩訶朱拉隆功大學訪問團2日到屏東縣潮州鎮全球佛教聯合會館，舉辦座談會討論AI...
泰國摩訶朱拉隆功大學訪問團2日到屏東縣潮州鎮全球佛教聯合會館，舉辦座談會討論AI時代佛教的傳播與發展。（台灣佛教總會提供）

精華 FAQ

  • 訪問團前往屏東縣潮州鎮全球佛教聯合會館，拜訪台灣佛教總會、中華比丘尼協進會及屏東縣佛教會，並與台灣佛教界舉行歡迎與座談交流，深化國際佛教互動。

  • 座談以青年僧才培育、國際弘法、佛教教育及跨國合作為核心，並討論如何在全球化與數位化環境下，讓佛教更有效地傳播與發展。

  • 與會法師認為，青年僧眾除要有扎實佛法基礎，也應培養現代弘法能力，善用AI、數位科技與網路媒體，結合永續、教育、人文與和平議題，擴大佛法影響力。

泰國

上一則

兄妹都是台中校長 林宏泰任北勢國中、林育婕任瑞井國小校長

延伸閱讀

夏威夷佛光山 8/16講座談生命永續經營

夏威夷佛光山 8/16講座談生命永續經營
佛陀舍利芝城首展、祈福大會圓滿落幕

佛陀舍利芝城首展、祈福大會圓滿落幕
費城全僑界隆重舉行紀念孫中山先生誕辰160週年座談會 緬懷偉人歷史功勳 凝聚僑界團結力量

費城全僑界隆重舉行紀念孫中山先生誕辰160週年座談會 緬懷偉人歷史功勳 凝聚僑界團結力量
灣區精英齊聚尹氏莊園 共謀APAPA發展

灣區精英齊聚尹氏莊園 共謀APAPA發展

熱門新聞

陽明交大電機系師生拜訪駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組，並邀請多位灣區校友分享矽谷求學、研究及職涯發展經驗。（陽明交大電機系提供）

走進世界頂尖實驗室 陽明交大電機系學生赴北加州實習2個月

2026-08-01 05:18
兄妹都是台中校長，林宏泰（左二）任台中市北勢國中、林育婕（左三）任瑞井國小校長。（記者游振昇／攝影）

兄妹都是台中校長 林宏泰任北勢國中、林育婕任瑞井國小校長

2026-08-02 04:56
李星儒的童年時光被樂高積木與電子遊戲填滿，這也為她未來的工程夢想埋下了伏筆。(受訪者提供)

優秀獎學金得主／李星儒對理工狂熱 探索醫療新藍圖

2026-07-25 02:00
張耀錕(後右)與家人合影。(受訪者提供)

新移民獎得主／張耀錕花4年克服語言 立志學醫助人

2026-07-25 02:00
王宇甲(右二)榮獲「云吞食品成就獎學金」。(受訪者提供)

云吞食品成就獎得主／王宇甲7歲來美圓夢哈佛 盼助弱勢

2026-07-25 02:00
麥陳容創辦的非營利組織已服務超過1500名移民學子，更透過獨立心理學調研為邊緣群體發聲，展現跨學科的人文關懷。(受訪者提供)

優秀獎學金得主／麥陳容：盼用社會科學翻轉弱勢命運

2026-07-25 02:00

超人氣

更多 >
哈蘭德巧遇麥可喬丹 合照引熱議「居然能平視對方」

哈蘭德巧遇麥可喬丹 合照引熱議「居然能平視對方」
華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站
持槍市民迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

持槍市民迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生
男中樂透贏3.15億獎金 五年後卻後悔當初沒把彩券撕爛

男中樂透贏3.15億獎金 五年後卻後悔當初沒把彩券撕爛
東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區