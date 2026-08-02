我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「第二住宅稅」豁免申請 延長4周

抗憂鬱藥能停嗎？ 醫：「心情一好就停」恐提高復發風險

兄妹都是台中校長 林宏泰任北勢國中、林育婕任瑞井國小校長

記者游振昇／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
兄妹都是台中校長，林宏泰（左二）任台中市北勢國中、林育婕（左三）任瑞井國小校長。...
兄妹都是台中校長，林宏泰（左二）任台中市北勢國中、林育婕（左三）任瑞井國小校長。（記者游振昇／攝影）

台灣台中市沙鹿區林江松之子林宏泰現任北勢國中校長，長年深耕校園、推動體育教育有成，日前率領棒球隊勇奪台美野球祭冠軍，參與美國獨立建國250週年慶典。女兒林育婕接任台中市大肚區瑞井國小校長，兄妹相繼投身教育工作，地方傳為「一門兩校長」佳話。

剛獲布達就任大肚區瑞井國小校長的林育婕，履新接受祝賀，不收賀禮、不收花禮，而是發起「化祝福為微光－螢火蟲計畫」，將各界祝福轉化為該校弱勢學童課後學習與照顧及校務發展基金，盼凝聚社會善意，陪伴孩子成長。

林育婕表示，教育的價值在知識傳授，更在於陪伴與關懷。與其將祝福化作花禮與賀禮，不如將心意留給真正需要幫助的孩子，讓點點微光匯聚成溫暖力量，陪伴學童安心學習、勇敢成長。林育婕將履新祝福化為「微光－螢火蟲計畫」，讓祝賀不只是停留在儀式，地方傳為佳話。

林江松重視教育，大女兒林育婕與兒子林宏泰分別擔任瑞井國小及北勢國中校長，二女兒、三女兒及夫婿也投入教育工作。

林江松熱心地方公益，是沙鹿百股早泳會創會元老之一，長期出錢出力支持會務發展，積極參與地方公益及社會服務，在地方頗受肯定。他說教育是社會進步的根本，很支持子女投入教育工作，以實際行動回饋社會。

精華 FAQ

  • 林宏泰現任台中市北勢國中校長，長年推動校園與體育教育，近期更率領棒球隊勇奪台美野球祭冠軍，並參與美國獨立建國250週年慶典，表現受到肯定。

  • 林育婕剛接任瑞井國小校長時，選擇不收賀禮、不收花禮，而是發起「化祝福為微光－螢火蟲計畫」，希望把各界心意轉化為資源，幫助弱勢學童課後學習與照顧。

  • 因為林育婕與林宏泰分別擔任瑞井國小與北勢國中校長，家中另有二女兒、三女兒及夫婿也投入教育工作，顯示林江松重視教育並以實際行動回饋社會。

上一則

走進世界頂尖實驗室 陽明交大電機系學生赴北加州實習2個月

延伸閱讀

寧陽總會館2026獎學金頒獎典禮鼓勵學子 學有所成 實現夢想 感恩家庭 回饋社區

寧陽總會館2026獎學金頒獎典禮鼓勵學子 學有所成 實現夢想 感恩家庭 回饋社區

清大校長剛續任3天來美選校長 教授質疑騎驢找馬：傷透師生的心

清大校長剛續任3天來美選校長 教授質疑騎驢找馬：傷透師生的心
銘傳大學辦公室進駐長堤州大 開雙聯碩士學程

銘傳大學辦公室進駐長堤州大 開雙聯碩士學程
清大校長來美選校長 朱敬一批丟臉：值得發動學運 林青霞來更好

清大校長來美選校長 朱敬一批丟臉：值得發動學運 林青霞來更好

熱門新聞

陽明交大電機系師生拜訪駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組，並邀請多位灣區校友分享矽谷求學、研究及職涯發展經驗。（陽明交大電機系提供）

走進世界頂尖實驗室 陽明交大電機系學生赴北加州實習2個月

2026-08-01 05:18
李星儒的童年時光被樂高積木與電子遊戲填滿，這也為她未來的工程夢想埋下了伏筆。(受訪者提供)

優秀獎學金得主／李星儒對理工狂熱 探索醫療新藍圖

2026-07-25 02:00
張耀錕(後右)與家人合影。(受訪者提供)

新移民獎得主／張耀錕花4年克服語言 立志學醫助人

2026-07-25 02:00
曹迎希望自己能像可樂一樣，把快樂帶給身邊的人。(受訪者提供)

基礎獎學金得主／曹迎受社區滋養 將溫暖回饋他人

2026-07-25 02:00
邱奕旋說，保持好奇心與不斷發問，是他前進的動力。(受訪者提供)

2026年畢業生／邱奕旋善用批判思考 解碼AI與半導體

2026-07-25 02:00
2026屆大學畢業生與2026屆獎學金得主共同合影留念。(陳志盛／攝影)

25華生獲獎 演講者劉元娜：保持好奇與熱情

2026-07-25 02:28

超人氣

更多 >
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站