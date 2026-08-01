我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金

互相傷害 烏炸俄煉油廠 俄軍2個月狂轟烏逾200座加油站

走進世界頂尖實驗室 陽明交大電機系學生赴北加州實習2個月

記者許維寧／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陽明交大電機系師生拜訪駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組，並邀請多位灣區校友分享矽...
陽明交大電機系師生拜訪駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組，並邀請多位灣區校友分享矽谷求學、研究及職涯發展經驗。（陽明交大電機系提供）

為培育具備國際視野與前瞻研究能力的未來科技人才，國立陽明交通大學電機工程學系今年暑假遴選優秀大三、大四學生，推動「北加州頂尖大學暑期研究實習暨企業參訪計畫」，安排學生前往史丹佛大學、加州大學柏克萊分校等世界頂尖實驗室，實際參與為期兩個月的研究計畫。

陽明交大電機系表示，本次研究主題涵蓋人工智慧與機器人、IC設計、衛星通訊、生物微機電系統（BioMEMS）及粒子物理實驗等前瞻領域，希望透過沉浸式研究訓練，讓學生提早接軌國際研究環境與全球科技發展。

參與加州大學柏克萊分校實習的學生，分別投入人工智慧機器人、生物微機電系統、感測器及IC設計等研究領域。於Berkeley Sensor & Actuator Center（BSAC）從事BioMEMS與類比IC電路研究的張倍瑚表示，BSAC匯聚來自電機、機械、生醫等不同領域的研究團隊，在這裡，IC電路設計不再只是電路設計，而是與BioMEMS、生醫感測等技術結合，也更了解未來半導體產業所需具備的跨領域能力。

從事人工智慧機器人研究的林沅霆則表示，美國實驗室高度重視自主學習與研究自主，學生必須自行規劃研究進度、主動與指導教授討論問題，並對研究成果負責。也體會到跨出舒適圈、主動學習與積極溝通，是投入新領域研究不可或缺的能力。

前往加州大學戴維斯分校從事衛星通訊研究的學生李佩諠則分享，國外頂尖實驗室與國內研究文化不同。在美國，研究往往是從沒有標準答案的問題開始，研究團隊鼓勵每個人主動提問、勇於挑戰既有想法，也讓自己從過去著重解題，逐漸轉變為嘗試提問、創造新知。

除了深入頂尖實驗室外，陽明交大電機系也安排學生實地走訪矽谷重要機構與企業。陽明交大電機系主任方凱田表示，希望透過制度化的海外研究實習，讓學生提早進入世界級研究環境，與國際優秀人才共同學習。

方凱田說，希望培養的不只是具專業能力的工程師，也是具備國際視野、跨領域整合及創新思維的未來科技人才。透過海外研究實習與企業交流，學生不僅能拓展研究視野，更能建立與世界接軌的能力與自信。

精華 FAQ

  • 該系遴選優秀大3、大4學生，前往北加州的史丹佛大學、加州大學柏克萊分校等頂尖實驗室，參與為期2個月的研究實習與企業參訪。

  • 計畫涵蓋人工智慧與機器人、IC設計、衛星通訊、生物微機電系統BioMEMS，以及粒子物理實驗等領域，讓學生接觸多元且具前瞻性的研究題目。

  • 學生體會到國外實驗室重視自主學習、主動提問與跨域合作，也理解研究不只在解題，更要從無標準答案的問題中創造新知，建立國際視野與自信。

加州 人工智慧 加州大學

上一則

柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

延伸閱讀

學生DeepSeek實習傳日薪5500 清華姚班20年橫掃AI界

學生DeepSeek實習傳日薪5500 清華姚班20年橫掃AI界
在AI時代規劃大學與職涯 面對尚未定型的未來 家庭應如何提早準備

在AI時代規劃大學與職涯 面對尚未定型的未來 家庭應如何提早準備
AI發展3大趨勢 AGI峰會 聚焦大模型、具身智能與一人公司

AI發展3大趨勢 AGI峰會 聚焦大模型、具身智能與一人公司
簽證新規 停留期限最長4年 恐衝擊伊州大學招國際學生

簽證新規 停留期限最長4年 恐衝擊伊州大學招國際學生

熱門新聞

李星儒的童年時光被樂高積木與電子遊戲填滿，這也為她未來的工程夢想埋下了伏筆。(受訪者提供)

優秀獎學金得主／李星儒對理工狂熱 探索醫療新藍圖

2026-07-25 02:00
張耀錕(後右)與家人合影。(受訪者提供)

新移民獎得主／張耀錕花4年克服語言 立志學醫助人

2026-07-25 02:00
邱奕旋說，保持好奇心與不斷發問，是他前進的動力。(受訪者提供)

2026年畢業生／邱奕旋善用批判思考 解碼AI與半導體

2026-07-25 02:00
曹迎希望自己能像可樂一樣，把快樂帶給身邊的人。(受訪者提供)

基礎獎學金得主／曹迎受社區滋養 將溫暖回饋他人

2026-07-25 02:00
2026屆大學畢業生與2026屆獎學金得主共同合影留念。(陳志盛／攝影)

25華生獲獎 演講者劉元娜：保持好奇與熱情

2026-07-25 02:28
麥陳容創辦的非營利組織已服務超過1500名移民學子，更透過獨立心理學調研為邊緣群體發聲，展現跨學科的人文關懷。(受訪者提供)

優秀獎學金得主／麥陳容：盼用社會科學翻轉弱勢命運

2026-07-25 02:00

超人氣

更多 >
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
水煮蛋別只會用水煮 改用1方式「口感更好」 一票人點頭：方便好用

水煮蛋別只會用水煮 改用1方式「口感更好」 一票人點頭：方便好用
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說