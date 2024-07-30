升大學寫文書 高中規畫 學費理財…教育特刊 全方位教戰

不管是有意還是無意，申請大學彷彿是教育的一場大考；華人 家庭對此尤為重視。世界日報年度「教育特刊」(8月4日(星期日)推出，隨報贈閱)將針對這一話題，從學習規畫、申請戰略、學費籌措、心理健康等方面，全面剖析給出建議。

2024年大學申請回顧

華人第一代貧困生的錄取標準大幅提升。這是家長對前幾年升學 政策的一種因應。有些家長對家裡收入和資產進行了調整，讓現有的家庭財務申報符合貧困生要求。另外，一些家長即使有大學教育背景，也選擇不申報，讓孩子可以用第一代大學生的身分申請大學。

在提早申請階段，華人學生不但沒有得到更多的名額，反而被名校挑出來全面封殺。不過就在這些優等生處於絕望的時候，在常規申請迎來了疫情以後第一個錄取大豐收。這個戲劇性的逆轉源自於去年10月的以哈衝突，對美國高等教育的反思席捲全國。

近來陸續有名校正式恢復「提交SAT」的申請要求，進一步確認了標準化成績在評估上不可取代的作用。

想進好大學 DIY還是找顧問？

近年來一些大學升學規畫服務湧入華社，從整體規畫升學路徑，評估學生水平，推薦補習課程，拓展課外活動，訂製個性文書等，但家長絕對不能請了顧問就放手；市面上的規畫服務良莠不齊，收費較低的要留心顧問質量，也要警惕隱藏或後續收費；收費較高的比較放心，但確實是一筆不小的開銷。

談大學升學規畫，人們往往會從高中第一年的9年級開始，但從初中7年級開始也不言早。高中選課建立在「先行課程」的基礎上，9年級選課難度不夠，10年級就不能選更高難度的課，GPA的含金量與選課的結構和難度有關。

標化成績水漲船高，高中課外活動越來越成為大學申請的重要因素。競賽、夏校、實習、兼職、志工、社團、運動、校報等課外活動，一開始不妨多嘗試，然後精選一兩樣深度參與。課外活動讓孩子的發展空間更大，亞裔 生尤其「不能只會學習、考試」。

手把手 教你寫大學申請文書

亞裔擅長理工科目的申請人在很多條件相似的前提下，就輪到申請文書發揮作用了。

通常所說的大學申請文書或個人陳述，是指美國大學申請系統Common App主文書（CA esssay or CA personal statement）。「教育特刊」將解析2025秋季入學的七道主文書題目，並提供建議和範文。

善用工具籌措大學學費 減輕負擔

美國大學學費昂貴眾人皆知。讀大學所負擔的成本概分為「學費」（Tuition）和「雜費」（Fees）。學費是大學總成本最大的部分，是教學所需金額；至於「雜費」，是除了學費的額外費用，學生通常要付了這些費用才能報名、上課。

就算選讀最便宜的州內公立大學，每年仍要負擔上萬元，財務吃緊的家庭未必有辦法支付，必須向外尋求資金援助。

性價比 才是選校真依據

站在務實的角度，光看學費「標價」不足以全然反映真實成本，還要把就學所能創造的價值一併納入考量，才能客觀評估哪一所學校最值得花錢就讀。

2024 年度「最有價值」學校排行榜針對全美將近1500所四年制大學進行評估。以四個指標為依據，其中第一指標中譯為「質價比」(Ratio of quality to price)，與消費市場的「性價比」有異曲同功之妙。這一項指標權重高達50%，因此，排行榜名列前茅的學校不論學費高低，所花費成本日後都可得到不錯的報酬。

華裔高中生成長的煩惱 如何對抗校園霸凌

許多高中生存在不同程度的心理異常表現，很大原因歸咎於其身處在一個孩子轉大人的蛻變階段，同時又自我意識發展、成熟度尚不穩定，導致心理健康問題日益突出；對在美生長的華裔高中生，很多還得在身分認同的矛盾間探索，或面臨華人父母過度重視教育的期待，形成對他們的多重壓力，一旦沒有很好的疏通方式，很容易便會惡化成嚴重心理狀況。

北美的校園霸凌事件屢見不鮮，特別是華裔小孩可能因亞裔面孔、不諳英文等諸多因素，成為邊緣群體身分、弱勢的學生，更易成為下手目標；心理專家指出，面對校園霸凌問題，家長的角色相當重要，不僅要在平日裡多觀察孩子們的情緒和行為，在事發後更應積極溝通、尋找解決方案，真正為霸凌問題畫上句點。

另外還有過來人分享孩子成長路上的故事以及親子溝通的心得，為讀者帶來啟發。

世界日報年度「教育特刊」資訊與時俱進、鉅細靡遺，是所有關心子女教育的華人家長不可錯過的參考書，8月4日(星期日)隨報贈閱，請到各世界日報零售點購買。