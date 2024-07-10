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華裔家庭高低收入差19倍「冠亞裔」 最貧窮年均收僅1.05萬

回報率最高大學 常春藤名校無一進入前10

記者張聲肇／即時報導
入讀麻省理工學院，在投資回報率最高的大學中排第二位。常春藤名校則無一所進入前十名。(美聯社)
入讀麻省理工學院，在投資回報率最高的大學中排第二位。常春藤名校則無一所進入前十名。(美聯社)

薪酬研究公司PayScale指出，2024年大學畢業生的中位收入，比無大學學位者高37%，也就是7萬8400元對4萬9400元；在回報率最高的大學中，常春藤名校無一進入前十名，而主修的專業是決定收入高低的主要因素。

有大學文憑的人，年收入比只有高中文憑的人多出37%，此一事實，應可打破「大學無用論」的論調。丕優研究中心的報告更指出，大學畢業生比教育程度更低的人，財富多了三倍。

PayScale首席研究員司徒亞特(Amy Stewart)說，儘管學費飛漲、入學人數日減，薪資資料顯示，大學學位在今天的就業市場，仍有其價值。不過，該公司另一研究發現，不是每一家大學的學位都有助經濟前景，她奉勸學子慎選專業，以免日後還不起學貸。

從學生畢業後20年總薪資收入減去讀書期間的總支出(學雜費和生活費)，計算「投資回報」的話，常春藤聯盟學校沒一家擠進前10名。前10名依序是哈維馬穆德學院(Harvey Mudd College)、麻省理工學院、美國商務海事學院、陸軍官校、海軍官校、紐約州立大學海洋學院(本州生學費計)、科羅拉多礦業學校(本州生學費計)、紐約州大海洋學院(外州生學費計)、空軍官校、加州理工學院。西部名校史丹福大學排名第17，常春藤盟校的普林斯頓和哈佛分列第19和20位。

一般認為主修科系是影響投資回收的最大因素，理工科比文科賺錢，例如，鑽研大學價值的HEA集團2023年研究報告說，主修營運研究(也就是解決問題的技巧、決策方法與效率)的人，畢業四年後，年收入11萬2000元，主修音樂，四年後年收入僅3萬4000元。

難怪理工科為主的大學院校如哈維穆德、加州理工，投資回報(142.6萬、113.8萬)排名都靠前。

哈佛四年需花31.1萬元，投資回報103.2萬元，遠低於商務海事學院四年學費2.45萬元，回報135.2萬元。

投資 常春藤 加州

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