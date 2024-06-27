疫後兒童網路霸凌比例升高 董氏：暑假期間注意孩童情緒

年輕人每天上網時間長達6個小時，15%的男孩和16%的女孩最近幾個月曾被網路霸凌過一次；11%的男孩和女孩表示，在過去幾個月裡，每月至少在學校遭受2到3次的霸凌。（記者鄒尚謙／攝影）

科技進步讓民眾生活離不開網路，若對閒暇時間沒有安排，網路使用時間就容易增加，根據世界衛生組織2024年發布的研究顯示，大約16%的11至15歲兒童遭受網路霸凌，此數據高於4年前疫情 前的13%。台灣董氏基金會提醒，暑假期間若兒童青少年長時間使用網路，出現行為或情緒反應有別於以往，當心他們可能正遭受網路霸凌傷害。

根據世界衛生組織歐洲區2024年3月發布的《學齡兒童健康行為》研究指出，年輕人每天上網時間長達6個小時，15%的男孩和16%的女孩最近幾個月曾被網路霸凌過一次；11%的男孩和女孩表示，在過去幾個月裡，每月至少在學校遭受2到3次的霸凌。

該研究數據包含了歐洲、中亞和加拿大 等44個國家的27萬9000名兒童和青少年，了解青少年間的霸凌和同儕暴力模式。

調查也指出，每8個青少年中就有1位承認曾對他人進行網路霸凌。在多數地方，網路霸凌的高峰在男孩是11歲、女孩是13歲；男孩在霸凌行為上表現出較高的攻擊性和身體衝突的傾向，而女孩間霸凌的增加主要是透過網路霸凌。

台灣宇寧身心診所院長吳佑佑表示，從研究中得知，過去4年網路霸凌增加的比例很高，可能跟新冠肺炎 疫情期間網路使用明顯增加有關，傳統霸凌需實體接觸，受到時間、空間的限制，而網路霸凌隨時可能發生，且常一傳十、十傳百，甚至捕風捉影，影響無遠弗屆。

此研究也指出，網路霸凌高峰在小學高年級到國中一年級階段，這時期的孩子同理心發展尚不成熟，感同身受的能力不夠，網路霸凌行為就容易發生，再者，孩子在網路世界與現實生活不同，看不到語言對別人造成的傷害，不懂得站在他人立場設想，無法透過他人反應改變自己的行為。

吳佑佑提醒，網路世界已提前到來，小孩適應網路的速度很快，然而父母和老師可能仍未準備好如何應對，像是和孩子約定使用的頻率、設定健康的網路使用界線…等，除了網路霸凌，也可能造成3C成癮，建議父母和師長要掌控環境，協助未成年孩子正確使用網路。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，上述研究顯示近6分之1的兒童遭受網路霸凌，身處於網路時代，與其限制兒童使用網路，不如教他們在使用網路前先設立好社群互動的界線。家長可參考Cyberbullying Research Center網站提供的12點建議引導孩子：

1、不要發布或發送任何會讓他人感到尷尬的內容

2、建立正面的網路形象撰寫積極、發人省思的內容

3、不要洩漏地址、電話、生日…等真實身分

4、發文或互動時考慮他人感受

5、勿在論壇、聊天室等網路公共空間發洩或抱怨

6、不隨意接受陌生人的追蹤請求

7、設定社群隱私和偏好隱密內容僅供信任者瀏覽

8、情緒不穩時切勿發布或回覆任何內容

9、設定複雜的密碼且不在公共空間存取以確保個人資料安全

10、不要隨時暴露自己的行蹤

11、定期在網路上搜尋自己若發現個人訊息請刪除

12、避免過度分享自身生活。建立好的網路使用界線，有助於健康的使用社群，避免對生活產生負面影響或遭受網路霸凌傷害。