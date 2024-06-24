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副卿：歡迎中國學生來美讀文科、理工人才來源應是印度

歡迎中國學生來美讀文科 副卿：理工人才來源應是印度

編譯陳韻涵／綜合24日電
副國務卿坎伯24日直言，基於國安疑慮，美國應該歡迎更多中國留學生來美國念人文社會科系、印度學生讀理工科系。(歐新社)
副國務卿坎伯24日直言，基於國安疑慮，美國應該歡迎更多中國留學生來美國念人文社會科系、印度學生讀理工科系。(歐新社)

副國務卿坎伯(Kurt Campbell)24日出席華府智庫演說時表示，美國歡迎中國留學生來美學習人文學科而非科學，同時要擴大招募印度學生來美鑽研理工和技術領域學門。

坎伯表示，就讀科學、科技、工程和數學(STEM)的美國人不夠多，美國需要在這些理工領域招收更多國際學生，來源是美國日益重要的安全夥伴印度，而非中國。

美國與中國近年的科技貿易戰方興未艾，美國不斷對中國祭出高科技業的防堵和制裁；近年也不時傳出中國到美國的留學生在海關遭到盤查，甚至被遣返回中國的案例。

中國占美外籍學生最大宗

路透24日報導，多年以來，中國學生總是占美國校園外籍學生的最大宗，2022學年和2023學年的中國留學生總數接近29萬人。

不過，學術界和社會人士認為，持續惡化的美中關係及美國專業知識被竊取的擔憂，不僅破壞科學合作關係，也讓中國學生憑空遭受質疑。 

坎伯24日出席華府智庫「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)舉辦的「中國戰略倡議」(China Strategy Initiative)研討會，發表主題為「維持美國在印度太平洋地區戰略」(Sustaining U.S. Strategy in the Indo-Pacific)的演說時表示：「我希望看到更多的中國學生來美國學習人文和社會科學，而非粒子物理學」。

前總統川普政府任內曾實施爭議性的「中國行動」(China Initiative)計畫，此計畫的目標在對抗中國間諜活動和知識產權盜竊；批評者認為這項計畫形同針對亞裔科學家的種族偵防；拜登總統就任後，結束「中國行動」計畫。

稱謹慎觀察中國學生活動

坎伯在答覆問題時表示，美國大學在支持中國學生追求高等教育方面做出「謹慎嘗試」，但也「審慎觀察實驗室和中國學生的部分活動」。

坎伯說：「我確實認為可以減少和限制某些類型的門路，我們已經普遍看到，尤其是在美國各地的科技項目之中。」

坎伯表示，有些人認為，中國是彌補理科學生短缺的唯一來源。他說：「我相信，未來我們需要看到的最大成長，是愈來愈多的印度學生來美學習一系列技術及其他領域的知識。」

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