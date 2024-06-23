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世台基金會邀陳建仁來紐約 推動台灣學子UN實習

中央社／台北23日電
前副總統、中央研究院院士陳建仁。（本報資料照片，記者林俊良／攝影）
前副總統、中央研究院院士陳建仁。（本報資料照片，記者林俊良／攝影）

北美非政府組織「世台聯合基金會」今年推出「UN Go！」計畫，希望培養海內外年輕人瞭解台灣與國際議題，活動邀請中華民國前副總統陳建仁7月到訪紐約，提高台美政學界關注台灣。

世台聯合基金會（STUF United Fund Inc）的UN Go！活動為配合聯合國永續發展高階政治論壇，7月10日將於時報廣場（Times Square）的Nomadworks會議空間舉行「揭示地緣政治波紋：評估烏克蘭戰爭對亞太地區風險格局和聯合國永續發展目標的影響」，探討俄烏戰爭及其對不同地區場域帶來的衝擊。

活動除邀請陳建仁發表談話外，聯合國機構代表與學者也將同場探討攸關台灣未來的各項議題。

UN Go！最主要的目的是為培養台灣未來的國際領袖，以非政府機構管道，讓學生有機會有意義參與及學習國際事務，在聯合國相關非政府機構實習。

基金會執行長林鋕銘在美東時間22日於紐約舉行的記者會表示，全球培訓計畫準備與幾位大學教授共同研究台灣相關議題，列出課程，與台灣或美國的大學簽訂備忘錄（MOU），在大學開設課程，讓在美第二代台灣子弟和台灣學生學習。如果上過課，可向基金會申請到聯合國相關旗下機構實習或擔任學人，年輕一代有機會參與更多國際組織。

基金會副執行長兼發言人陳啟耕指出，活動是經由長期教育栽培選出優秀的年輕大學生，提供從台灣到美國，在聯合國有關非政府組織實習機會，美國也會選出學生到台灣。

陳啟耕強調，學生未來或許是領袖或國家官員，如果更早提供這些教育內容，就更有可能未來幫助台灣、美國或其他國家，跨越國境與各非政府組織，台灣在世界各地可交到更多朋友。

世台聯合基金會成立於2009年，總部設於紐約，為美國登記的非營利慈善組織，在災難救助、人道援助、教育文化、公衛環保4大領域長期耕耘，至今已在全球5大洲、33個國家推動計畫，幫助有需要的人民與社區。

聯合國 中華民國 烏克蘭

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