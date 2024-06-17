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虎媽不再...X世代亞裔父母讓孩子自由「我讓孩子非常野」

編譯俞仲慈／即時報導
亞裔父母給人的刻板印象就是逼孩子讀書，進入名校。(美聯社)
亞裔父母給人的刻板印象就是逼孩子讀書，進入名校。(美聯社)

2011年華裔作家蔡美兒(Amy Chua)出版回憶錄，講述個人「虎媽」(Tiger Moms)教育，形成外界對華人家庭教育的刻板印象，如今隨著時代變遷，年輕世代的亞裔母親採取開放式教育，讓子女自由發展，期望下一代擁有快樂的成長經驗。

定居佛羅里達州清水市(Clearwater)、34歲的珍妮佛．陳(Jennifer Chan)原生家庭教育嚴格，如今當了母親，對於養育快滿三歲大女兒的方式，已經和上一代不同：「我讓孩子變得非常的野，她可以自由自在地奔跑。」

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，丕優研究中心(Pew Research)2023年調查發現，約47%亞裔美國人坦承會採取與原生家庭不同的方式養育孩子。

哥倫比亞大學兒童與家庭精神病學教授吳華倫(Warren Ng)指出，因為人性普遍有反抗父母或長輩的傾向：「通常我們總是去追求自己認為未從擁有的愛，而非我們已經擁有的，所以會依自己認為欠缺的方式去彌補子女。」

來自紐約皇后區韓裔美國人、現年39歲的安吉拉．任(Angela Im)就是採取鼓勵而非強迫方式教育6歲孩子學習，坦承因原生家庭管教嚴格，讓生性活潑的她自幼飽受折磨：「感覺就像為自己個性感到羞愧，我總是要做違反父母意願的事。」

更糟的是安吉拉因童年經常遭到母親體罰，對於母親心生恐懼，進而影響母女間的親情交流；她說：「我不喜歡害怕我的母親，儘管這種恐懼刺激我努力拿到好成績，但如今身為母親的我並不希望孩子怕我，這真是令人感到心碎。」

來自西雅圖、現年54歲的C.Y. Lee是年齡分別為20歲和17歲孩子的父親，對於孩子有意進入遊戲產業，雖不滿意但能接受：「天曉得，他們真的能夠靠這玩意賺錢嗎 ? 但我寧願他們有目標前進，而不是我拿什麼強加在他們身上。」

尤其看到其他家長每天忙著接送孩子上學或補習，搞得精疲力盡，這名父親直言：「我不想成為接送司機，除非孩子有興趣，否則不會強迫他們，我認為孩子應該做他們想要做的事。」

亞裔 韓裔 皇后區

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