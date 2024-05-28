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維州亞裔混血小五學童 被白人同學排擠「不能坐在一起」

世界新聞網／輯
維吉尼亞州的萊爾斯克勞奇學校（Lyles Crouch Traditional Academy）一名五年級學童的母親Kathryn Kelley表示，她有一半亞裔血統的兒子被白人同學告知不能和他們坐一起，因為他被種族隔離。(翻攝NBC4 Washington新聞畫面)
維吉尼亞州的萊爾斯克勞奇學校（Lyles Crouch Traditional Academy）一名五年級學童的母親Kathryn Kelley表示，她有一半亞裔血統的兒子被白人同學告知不能和他們坐一起，因為他被種族隔離。(翻攝NBC4 Washington新聞畫面)

維吉尼亞州亞歷山卓市一所小學學童的家長表示，她的兒子有一半亞裔血統，上周課後時間竟被白人同學告知他被種族隔離，不能和他們坐在一起，這位母親說這令他的兒子不知所措，該校校長表示的確不恰當，會讓學生感到不舒服，將確保每位學生都被珍視且尊重。

NBC4 Washington報導，萊爾斯克勞奇學校（Lyles Crouch Traditional Academy）一名五年級學童的母親凱利（Kathryn Kelley）表示，兒子的白人同學21日在課後時間玩遊戲時，告訴兒子不能和他們坐在一起。

凱利說，那群白人同學對她兒子說「混血兒不能和白人同學坐一桌」，非裔同學要坐離更遠，因為他們被種族隔離，所以他們不能和白人一起玩，有幾位白人同學甚至嘲笑其他同學的種族。

凱利說，這讓人難過，她兒子試圖了解發生什麼事，也想試著為朋友挺身而出，終止那個局面，但他完全不知道該做什麼。

NBC4 Washington取得該校校長24日發給全校家長的信。校長承認有學生玩不恰當的遊戲，導致一些學生感到不舒服，並說那是「社會研究課程角色扮演的一部分」，學生在課間常會想用不同方式討論爭議議題，但有些會造成冒犯，這是教育學生的挑戰的一部分，也是校方需要謹慎覺察的。

校長表示，她將和團隊研究共同研究將「三思而後行」的觀念帶入課程中，也會確保所有的孩子都感到被尊重。

凱利認為，校方應有所行動，她認為孩子應該學習過去種族隔離、白人優越主義的歷史，但那不應該是個遊戲，學生應該學習這件事情的嚴肅性和嚴重性。

霍華德大學研究非裔美國人的教授卡爾（Greg Carr）說，種族教育可以從孩童開始，相關課程設計可以很簡單，例如詢問孩童，若電視戲劇中的角色和他們做一樣的事情時，他們感覺如何，也可以請當地在種族隔離時期實際生活過的耆老分享當年的經驗，例如隔離對自己造成多大傷害。

目前不清楚任何參與該遊戲的學生是否面臨懲罰，校長在信中對家長表示這部分她不能透露。

維吉尼亞州的萊爾斯克勞奇學校（Lyles Crouch Traditional ...
維吉尼亞州的萊爾斯克勞奇學校（Lyles Crouch Traditional Academy）一名五年級學童的母親Kathryn Kelley表示，她有一半亞裔血統的兒子被白人同學告知不能和他們坐一起，因為他被種族隔離。(翻攝NBC4 Washington新聞畫面)

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