雅加達台灣學校33週年校慶 培育華語人才重要地

雅加達台灣學校18日舉行校慶園遊會，販賣各種台灣及印尼小吃，包括珍珠奶茶、台式蛋餅、臭豆腐和滷肉飯等，吸引許多人排隊購買。（中央社）

雅加達台灣學校18日舉行創校33週年校慶活動，各級學生表演華語歌曲及舞蹈，校園內設台灣及印尼 小吃攤位，其中最受歡迎是珍珠奶茶、肉粽、台式蛋餅和滷肉飯等攤位，排隊購買人潮絡繹不絕。

雅加達台灣學校小學部畢業的校友潘可冉18日和同學回學校參加園遊會。她向中央社表示，很想念在台灣學校的時光，「老師和同學都非常友善」。園遊會的攤位中，她最喜歡台灣的食物，特別是滷肉飯和大腸麵線。

隨著印尼國際學校數量增加，各校招生可能面臨更大挑戰，校長張晉福表示，雅加達台灣學校重視華語教育，加上英語和印尼語教學，能培養出精通三語的人才，未來畢業後具備足夠競爭力。

他說：「近年，在印尼投資 的中國企業增加，印尼非常欠缺華語人才，因此學校已成為培育華語人才的重要據點。」並且台灣學校的學費比其他國際學校及私校低，對家長有很大的吸引力。

雅加達台灣學校董事長宋培民表示，學校設置幼兒園至高中課程，學生畢業後，大部分會到台灣念大學，部分選擇至其他國家的大學唸書。雅加達台灣學校的學生除了專注學術課程，校方鼓勵學生多參加課外活動，也常舉行各項比賽，加強學生競爭力。

駐印尼代表陳忠出席活動時表示，雅加達台灣學校是中華民國 成立最久的海外台灣學校，也是印尼禁止華文教育後，第一所開放中文教學的學校。

他說：「從草創之初的篳路藍縷，在地深耕33年，是印尼境內實施正體華語教學僅有的2所學校之一，成為台灣在印尼延續優質12年國民教育，以及發展海外華語文教育的重要據點。」

許多家長對學校讚譽不絕，像是潘子玉（Wiryani）的小孩就讀四年級。她說，每天不惜花費約一小時載小孩到學校，為的就是給孩子一個學習華語環境，因為「在雅加達台灣學校唸書，就像是到台灣留學」。