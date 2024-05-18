我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慶祝亞裔傳統月 參議員表揚南加八楷模

蔡英文：台灣有許多國際友人 對中關係不是唯一

雅加達台灣學校33週年校慶 培育華語人才重要地

中央社／雅加達18日專電
雅加達台灣學校18日舉行校慶園遊會，販賣各種台灣及印尼小吃，包括珍珠奶茶、台式蛋餅、臭豆腐和滷肉飯等，吸引許多人排隊購買。（中央社）
雅加達台灣學校18日舉行校慶園遊會，販賣各種台灣及印尼小吃，包括珍珠奶茶、台式蛋餅、臭豆腐和滷肉飯等，吸引許多人排隊購買。（中央社）

雅加達台灣學校18日舉行創校33週年校慶活動，各級學生表演華語歌曲及舞蹈，校園內設台灣及印尼小吃攤位，其中最受歡迎是珍珠奶茶、肉粽、台式蛋餅和滷肉飯等攤位，排隊購買人潮絡繹不絕。

雅加達台灣學校小學部畢業的校友潘可冉18日和同學回學校參加園遊會。她向中央社表示，很想念在台灣學校的時光，「老師和同學都非常友善」。園遊會的攤位中，她最喜歡台灣的食物，特別是滷肉飯和大腸麵線。

隨著印尼國際學校數量增加，各校招生可能面臨更大挑戰，校長張晉福表示，雅加達台灣學校重視華語教育，加上英語和印尼語教學，能培養出精通三語的人才，未來畢業後具備足夠競爭力。

他說：「近年，在印尼投資的中國企業增加，印尼非常欠缺華語人才，因此學校已成為培育華語人才的重要據點。」並且台灣學校的學費比其他國際學校及私校低，對家長有很大的吸引力。

雅加達台灣學校董事長宋培民表示，學校設置幼兒園至高中課程，學生畢業後，大部分會到台灣念大學，部分選擇至其他國家的大學唸書。雅加達台灣學校的學生除了專注學術課程，校方鼓勵學生多參加課外活動，也常舉行各項比賽，加強學生競爭力。

駐印尼代表陳忠出席活動時表示，雅加達台灣學校是中華民國成立最久的海外台灣學校，也是印尼禁止華文教育後，第一所開放中文教學的學校。

他說：「從草創之初的篳路藍縷，在地深耕33年，是印尼境內實施正體華語教學僅有的2所學校之一，成為台灣在印尼延續優質12年國民教育，以及發展海外華語文教育的重要據點。」

許多家長對學校讚譽不絕，像是潘子玉（Wiryani）的小孩就讀四年級。她說，每天不惜花費約一小時載小孩到學校，為的就是給孩子一個學習華語環境，因為「在雅加達台灣學校唸書，就像是到台灣留學」。

潘子玉告訴中央社：「學校華語老師都是台灣人，和學生講話只用華語，因此塑造出一個全華語的環境，使學生能培養良好的華語能力。」

雅加達台灣學校董事長宋培民（右）與校長張晉福（左）表示，雅加達台灣學校的學生都具...
雅加達台灣學校董事長宋培民（右）與校長張晉福（左）表示，雅加達台灣學校的學生都具有英語、華語和印尼語三語能力，畢業後具有很大競爭力。（中央社）
駐印尼代表陳忠（右）18日參加雅加達台灣學校校慶，與即將畢業赴台灣念大學的學生劉...
駐印尼代表陳忠（右）18日參加雅加達台灣學校校慶，與即將畢業赴台灣念大學的學生劉軒佑（左）交流。（中央社）
雅加達台灣學校18日舉行校慶園遊會，販賣珍珠奶茶、肉粽、台式蛋餅、熱狗和滷肉飯等...
雅加達台灣學校18日舉行校慶園遊會，販賣珍珠奶茶、肉粽、台式蛋餅、熱狗和滷肉飯等攤位排隊人潮絡繹不絕。（中央社）

印尼 中華民國 投資

上一則

「抗命」與挺巴學生達協議 加州蘇諾瑪州大台裔校長 「被退休」

延伸閱讀

印尼西部暴洪增至67死 逾3300人撤離

印尼西部暴洪增至67死 逾3300人撤離
印尼伊布火山再噴發 火山灰柱直衝5公里高空

印尼伊布火山再噴發 火山灰柱直衝5公里高空
印尼西部暴洪及火山泥流災情 增至34死16失蹤

印尼西部暴洪及火山泥流災情 增至34死16失蹤
印尼男婚後12天發現「新娘是男人」怒衝警局控騙婚

印尼男婚後12天發現「新娘是男人」怒衝警局控騙婚

熱門新聞

哈佛大學雖然每年要繳超過8萬元的學雜費，但畢業後的薪資回報率遠高於學費的投資。（美聯社）

哈佛一年學雜費高達8.2萬元「很值得」 畢業生平均薪資9.5萬

2024-05-13 20:30
加州蘇諾瑪州立大學校長李明東因與校內抗議學生達成多項協議，而遭加州州大勒令行政休假，其後加州州大總校長辦公室並宣布李明東「退休」。(美聯社)

「抗命」與挺巴學生達協議 加州蘇諾瑪州大台裔校長 「被退休」

2024-05-17 22:10
一位國外爸爸用特製捲尺來紀錄女兒的成長（取材自TikTok＠justinflom）。

紀錄兩女每年身高「不用刻牆壁」 父特製噴漆捲尺有巧思

2024-05-02 21:10
田鵬悅參訪柏克萊加大校園。（田正東提供）

華裔兄弟分獲海空軍獎學金 選校史丹福、柏克萊

2024-05-02 02:00
示意圖。(取自123RF)

兒時上5種才藝班 她長大後悔：爸媽投資我不如買股票

2024-05-01 16:28
哥大因安全考量決定取消全校畢業典禮。(美聯社)

哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮

2024-05-06 09:09

超人氣

更多 >
夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店

矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店
紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬
跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕

跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕