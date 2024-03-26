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台灣延攬半導體人才 全額獎助吸引越南學生就讀

中央社／河內26日專電
越南大學生阮玉英（左）與阮陽靈規劃申請新型專班半導體相關學程，也希望畢業後能夠留在台灣發展、累積更多實務經驗。（中央社）
越南大學生阮玉英（左）與阮陽靈規劃申請新型專班半導體相關學程，也希望畢業後能夠留在台灣發展、累積更多實務經驗。（中央社）

由台灣各大學和企業一起開設的新型專班今天在河內市招生宣傳，課程聚焦培育半導體人才，提供全額獎學金與生活費，學生畢業後必須在台工作兩年，大批越南師生前來索取資訊。

台灣面臨少子化考驗，為了維續產業與國家發展，台灣各大學與企業共同合作開設新型專班向國際人才招手，除提供全額獎學金與生活費，畢業後還保證在台就業，各招生團隊26日抵達大南大學、百科大學宣傳。

此行團長、教育部國際產學教育合作聯盟專案辦公室計畫主持人覺文郁表示，新型專班是由產業所驅動，提出產業自身人才需求交由各大學協助培育，課程主要聚焦STEM（科學、技術、工程、數學）、半導體和金融領域。

覺文郁指出，截至目前台灣有100多家企業與50多所學校參與新型專班開設，教育部共核定100多個專班、計2000多個名額，盼吸引各國學生申請就讀，而越南是重點招生市場，大概會占到1/3名額。

他說，越南和台灣距離、文化很接近，且越南學生的數理能力評估起來較高，和台灣的產業又已經有一些合作經驗，態度與韌性都很受到企業肯定，盼優秀越南學子與產業一起提升競爭力、邁向國際化。

就讀資訊科技學系的阮玉英（Nguyen Ngoc Anh）與阮陽靈（Nguyen Duong Linh）皆已計劃赴台深造。阮玉英表示，台灣是全球少數生產晶片的國家之一，申請就讀新型專班除能學習專業，畢業後還可以馬上就業。

阮陽靈說，畢業後他將按照要求在台灣工作2年，甚至做更久，「台灣是相當進步的國家，可以學到很多東西」。工作一段時間後，他打算再攻讀另一學位，加強自己在就業市場的競爭力。

就讀金融系的武氏秋芳（Vo Thi Thu Phuong）則計劃透過新型專班拿到雙聯學士學位。她認為，台灣企業提供獎助幫助學生取得學位，畢業後留下來工作是應該的對等付出，且在台灣工作也能夠體驗國外生活。

台灣這次共有12所學校抵達越南進行新型專班招生說明，越南共有40多所大學的師生前來聆聽、索取資訊。越台雙邊的大學今天還舉行聯合簽約儀式，越方大學代表們不只允諾協助招生，並鼓勵在校教師前往台灣進修。

新型專班越南基地今年初已經在越南成立運作，並由明新科技大學擔任總召學校、龍華科技大學與崑山科技大學擔任副總召。基地提供諮詢並教授中文，加速有意赴台就讀的越生了解與融入台灣。（編輯：周永捷）1130326

明新科技大學是新型專班越南基地總召學校，校長劉國偉（右4）26日做為代表與越南的...
明新科技大學是新型專班越南基地總召學校，校長劉國偉（右4）26日做為代表與越南的大學簽約，越方大學代表們不只允諾協助新型專班招生，並鼓勵在校教師前往台灣進修。（中央社）

越南 就業 教育部

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