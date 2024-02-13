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機師92.4%是白人…部分行業勞工 族裔、性別成特定

記者顏伶如／綜合報導
勞工統計局最新資料顯示，某些行業的勞工幾乎都是特定族裔與性別，例如美甲師與修腳師有三分之二是亞裔。（美聯社）
勞工統計局最新資料顯示，某些行業的勞工幾乎都是特定族裔與性別，例如美甲師與修腳師有三分之二是亞裔。（美聯社）

華爾街日報9日報導，勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)公布最新資料顯示，某些行業的勞工幾乎都是特定族裔與性別，例如全美律師平均每七人就有六名白人，口腔衛生師(dental hygienists)將近96%為女性，美甲師與修腳師(manicurists and pedicurists)則有三分之二是亞裔，機長與航空工程師有92.4%為白人。

勞工統計局數據顯示，各行各業當中，勞工族裔、性別組成與整體美國生產人力對照最為接近的包括律師助理(paralegals)、美髮師及營養師。整體美國勞動人力當中，白人占76.5%，非洲裔占12.8%，亞裔則有6.9%。

亞裔勞工占比最高的行業前五名包括：美甲師與修腳師(64.8%)、醫學家(medical scientists，41.1%)、軟體開發師(software developers，36.2%)，物理學家(physical scientists，29.7%)、電腦硬體工程師(29.6%)。

白人勞工占比最高的五大行業為：農夫、牧場工人或農場經理(96.2%)、成本估算師(cost estimators，96.2%)、各種建築與建築相關(94.9%)、測繪技師(surveying and mapping technicians，94.8%)、房地產鑑價師與估價師(property appraisers and assessors，94.7%)。

非洲裔勞工占比最高行業為：石膏板安裝工與天花板安裝工(74.3%)、屋頂工(63.1%)、地毯、地板、磁磚安裝工(61.1%)、油漆工(60.6%)、幫傭及清潔工(51.9%)。

勞工 亞裔 華爾街

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