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父母高度關切成年子女教育 沒啥不好

記者胡玉立／綜合報導
調查顯示，美國父母願意花更多時間金錢和心力對待子女，即便子女成年後亦然。圖為兩名母親(左二、左三)在校園協助各自女兒搬家。(美聯社)
調查顯示，美國父母願意花更多時間金錢和心力對待子女，即便子女成年後亦然。圖為兩名母親(左二、左三)在校園協助各自女兒搬家。(美聯社)

儘管過去人們普遍認為，父母過度關切子女將導致子女難以獨立、過於依賴，但丕優研究中心針對18歲至34歲成年人及其父母的最新調查，卻呈現更值得玩味的轉變。

調查發現，隨著時代變化，美國父母教養方式變得更加投入；「X世代」父母願意花更多時間金錢和心力對待子女，即便子女成年後亦然；而且從很多方面來看，大多數父母高度參與成年子女生活的親子關係，既健康又充實。

調查發現，大多數受訪父母高度參與成年子女生活，每週發送幾次簡訊並提供建議和經濟支持。九成父母和八成的成年子女將彼此關係評為良好或極佳；八成父母表示，對孩子生活感到自豪和充滿希望，而不是擔心或失望。

研究成年人與家人關係的奧斯汀德州大學教授芬格曼(Karen L. Fingerman)表示，她和同事本來對父母過度參與抱持負面假設，但調查顯示「影響不必然是負面的」，「剛開始我們簡直不敢相信」。

丕優研究中心發現，父母與子女的密切關係似乎並未阻止年輕人達到獨立里程碑。芬格曼指出，父母和成年子女的密切關係，可以保護孩子免受不健康行為影響；得到父母大力支持的年輕人更能應對變化，對生活有更高滿意度。

耶魯大學兒童研究中心焦慮症計畫主任萊博維茨(Eli Lebowitz)則說，這兩件事都可能是真的，「子女確實非常依賴父母，也確實從父母那裡得到很多積極支持。」

調查顯示，與1990年代初年輕時期的人相比，與父母關係密切的當今年輕人，更可能上大學或擁有大學學位、擁有全職工作，收入也更高；不過，他們結婚或生孩子的可能性小得多。

過去一些研究，父母對自己該不該繼續參與成年子女生活，看法矛盾。但丕優中心的研究顯示，情況已發生變化。七成父母對自己參與成年孩子生活的程度滿意，四分之一希望更參與。六成年輕人表示，他們仍依賴父母的情感支持，四分之一年輕人表示，父母同樣依賴他們。七成父母表示，孩子向他們尋求建議，特別是有關財務、職業、健康和養育子女的資訊。

耶魯大學 德州 親子

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