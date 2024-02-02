睡得多反而成績更好？別再熬夜學習了

（路透）

許多正在準備考試的學子每天彷彿有讀不完的書，不免有「要花更多時間拚命學習」的想法，「每天只睡6小時，這樣多讀2小時一定能讓成績變更好。」

綜合有關睡眠的書籍「為什麼要睡覺」及相關經驗，備考機構Candice分享一些「睡得好又考得好」的技巧。

書中提到睡眠對的好處，包括：

提升學 習效率。熬夜時所學習的東西，更不容易轉化成長期記憶。往往在考前熬夜臨時抱佛腳，第二天去考試雖然會寫，但過一兩周後再問你考試內容，你會發現自己幾乎忘得一乾二淨，好像完全沒念過一樣；平時的小考試或許可以用這種方式撐過，但如果考試的內容和範圍變大，這招就行不通了。

保持心情愉悅穩定。在準備大的考試前，考生的壓力沉重如山，讓自己很難保持心理的健康與平衡；許多人心情不好，就耍廢好幾天沒念書，或是一整個下午坐在書桌前，看似用功但其實只有自己知道，一個字也沒讀進去；而睡眠缺乏，往往會加重憂鬱程度。

睡眠對提升學習效率大有助益，因此要避免有礙睡眠的事物。例如：

LED藍光。也就是現代人幾乎離不開的電腦、手機、平板，睡前使用兩小時，會減少褪黑激素分泌，褪黑激素是讓你能好好睡覺的內分泌激素；但完全不碰這些3C產品，也是不可能的任務，那麼就需要調換使用時段，如果筆記或補充教材是在電腦上的，在臨睡兩小時之前使用電腦，偶爾要滑滑手機娛樂也是，盡量在臨睡兩小時之前進行。睡前兩小時之內，看書、練習考古題、用耳機練聽力…念完書去洗澡放鬆。這樣盡量減少藍光進入眼中影響大腦的內分泌，會有更多且充足的睡意，睡好覺再用充沛的體力面對新的一天的挑戰。

溫度高。臥室內溫度太高，會妨礙身體散熱，影響入睡；研究顯示最適合睡覺的溫度約為18~19度，當然這因人而異，可依照自己體質喜好做調整。