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電腦時代手寫式微 加州小學恢復書寫體教學

中央社加州富勒頓27日綜合外電報導
從今年開始，美國加州的國小學生必須學習書寫體。（路透）
從今年開始，美國加州的國小學生必須學習書寫體。（路透）

在電腦時代，人們越來越不需要手寫，但從今年開始，美國加州的小學生必須學習書寫體，在螢幕上學會書寫的這一代孩童將重拾老派的寫字方式。

路透社報導，由曾擔任小學教師的加州州眾議員奎爾克－席瓦（Sharon Quirk-Silva）提出的加州州議會第446號議會法案（Assembly Bill 446），去年10月簽署成為法律。

這項法律要求對加州260萬名大約介於6歲至12歲間的1年級至6年級學生進行手寫教學，並為「適當」年級開設書寫體課程，一般認為這項課程適合3年級以上學生。

專家表示，學習書寫體擁有促進認知發展、閱讀理解和提升動作能力等好處。一些教育工作者也發現教導學童閱讀歷史文獻和世代相傳家書的價值。

洛杉磯東南部約50公里處富勒頓（Fullerton）奧蘭治索普小學Orangethorpe Elementary School）4到6年級任教的凱勒（Pamela Keller）表示，在1月1日法律生效前，她就已經開始教導學生書寫體。

有些孩子抱怨書寫體太難，凱勒對此早已有答案。她說：「我們告訴他們，這會讓你更聰明、建立大腦內部的連結，還會幫助你進入下一個層級。他們就會感到興奮，因為學生們想變得更聰明，他們想要學習。」

凱勒最近參觀學校圖書館時表示，一名學生看到1787年寫成的美國憲法圖像後顯得興致盎然，並說：「這是書寫體！」

凱勒的幾位學生承認這門科目很困難，尤其是字母Z，但仍然很喜歡它。

其他三年級學生的反應則不一，從「這很有趣」、「很漂亮」、「現在我可以讀我媽所寫的字了」到「這是我用來寫下秘密的」都有。

隨著電腦鍵盤和平板電腦的普及，書寫體逐漸式微。推動手寫教學的非營利組織The Handwriting Collective創辦人萊特（Kathleen Wright）表示：「他們不再教孩子如何書寫字母。師範學院也沒有培養老師手寫教學的能力。」

但書寫體正在捲土重來。全國州議會聯合會（National Conference of State Legislatures）的詹迪爾（Lauren Gendill）指出，加州成為自2014年以來第 22個要求教導書寫體的州，也是第14個頒布書寫體教授法案的州。2024年至今已有5個州提出書寫體法案。

洛杉磯郡教育局閱讀語言藝術計畫主任佐洛亞（Leslie Zoroya）說，研究顯示，學習書寫體會促進數項技能，這些技能結合起來可以改善孩童發展。

她說：「寫字時使用不同的神經網絡，會創建大腦中的一些神經通道，也有助於留住這些字如何寫成的訊息，因為當你在寫字時，會想到字母的發音以及如何與下一個字母產生連結。」

加州 字母 洛杉磯

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