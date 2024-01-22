我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

轟動矽谷 華裔谷歌工程師殺妻命案24日開庭

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

胡志明台校國台越英語超流利 學生說外語無台灣腔

中央社／河內22日專電
胡志明市台灣學校是個「多語校園」，學生很敢開口說外語。圖為胡台校4年C班學生利用課後時間參加英文資訊安全測驗，全班順利通過酷英（Cool English）平台推出的資安王比賽。（中央社）
胡志明市台灣學校是個「多語校園」，學生很敢開口說外語。圖為胡台校4年C班學生利用課後時間參加英文資訊安全測驗，全班順利通過酷英（Cool English）平台推出的資安王比賽。（中央社）

胡志明市台灣學校是個「多語校園」，在小學部推行英、越語教育。期中、期末考除了筆試還得口試，讓學生開口說外語成為習慣，在外籍教師指導下也較無「台灣腔」。

胡志明市台灣學校（簡稱「胡台校」）由越南總理府核准於1997年成立，隸屬中華民國駐胡志明市辦事處。胡台校位於胡志明市第7郡文教區，與兩側緊鄰的韓國、日本學校是全越南唯三領事館所屬學校。

作為一所海外台校，胡台校的語言課程包括國、台、英、越，走進校園瞬間被多種語言環繞。由於學生在外得用越語進行日常溝通，並定期與隔壁的日、韓學校透過英語交流，學外語能實際派上用場，增加學習動機。

胡台校國際教育中心主任劉家婷向中央社表示，胡台校在小學部推行英、越語教育，並從3年級開始依照程度分級上課，期中、期末考除了筆試，還有一對一口試，加上與外籍教師大量互動，學生不畏懼說外語，口音也很道地。

胡台校從幼兒園到高中共計有約1300名學生，在校生來自台灣、中國、韓國、日本等，其中有相當部分的學生母親為越南人。在推行國際教育的過程中，不同樣態的家庭組成對於外語學習的態度也不太一樣。

劉家婷在胡台校任職16年，她觀察，媽媽是越南人的家庭不一定重視越語，雙親均為台灣人的家庭則會意識到越語的重要性。孩子學習態度受家長影響，前者會覺得「學越語要幹嘛？」後者就算學得很吃力還是要學。

胡台校的多語教育環境，成為招生招牌。校長江春仁表示，3年前正處COVID-19疫情期間，全校學生僅900人左右，而今已增加至約1300人，因為教室數不夠，優先保障台灣學生就讀，外籍生須通過考試甄選入學。

越南 日本 中華民國

上一則

推廣華語教育 鴻海與印度大專院校合作「儲備產業人才」

延伸閱讀

「小西貢」春節雜記

「小西貢」春節雜記
越南沒有夜生活？遊客怨：想花錢也沒地方去

越南沒有夜生活？遊客怨：想花錢也沒地方去
越南人愛這2個數字 幸運車牌拍出121萬

越南人愛這2個數字 幸運車牌拍出121萬
越航飛東京駕駛艙玻璃龜裂 機上94人未受傷

越航飛東京駕駛艙玻璃龜裂 機上94人未受傷

熱門新聞

去年3月，北卡州大學校園內支持平權措施的亞裔學生在散發傳單。(路透)

「保守華人家庭」…大學取消平權措施後 學生申請紛強調族裔

2024-01-20 21:42
總統拜登。（歐新社）

拜登續推學生債務減免 再免除近50億元 7.4萬人受益

2024-01-20 02:26
哈佛大學原校長蓋伊1月初辭職。圖為哈佛校園。（歐新社）

哈佛、賓大、耶魯、史丹福都在找新校長 好人選難尋

2024-01-07 20:04
雷傑納隆科學獎南加學者范李文。（圖：受訪者提供）

雷傑納隆科學獎南加3華裔女生 致力醫學造福人類

2024-01-11 01:18
圖為雷傑納隆科學獎頒獎禮。(取自Society for Science官網)

雷傑納隆科學獎入圍名單揭曉 華生占逾1/3、每人獲2000元獎金

2024-01-11 20:12
雷傑納隆科學獎2023年度學者名單公布。（圖：主辦單位提供）

雷傑納隆科學獎300名單 南加5華生上榜

2024-01-11 01:19

超人氣

更多 >
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄
好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個

網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個
自稱不靠身高、靠顏值吃飯… 「天王嫂」方媛綜藝首秀氣場大開

自稱不靠身高、靠顏值吃飯… 「天王嫂」方媛綜藝首秀氣場大開