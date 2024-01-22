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推廣華語教育 鴻海與印度大專院校合作「儲備產業人才」

中央社／新德里22日專電
鴻海科技集團最近與駐印度代表處和印度4所大專院校簽署了合作備忘錄，透過贊助產官學三方合作，共同在印度推廣華語教育，並儲備產業人才。圖為駐印度代表葛葆萱參加視訊簽約儀式。（中央社）
鴻海科技集團最近與駐印度代表處和印度4所大專院校簽署了合作備忘錄，透過贊助產官學三方合作，共同在印度推廣華語教育，並儲備產業人才。圖為駐印度代表葛葆萱參加視訊簽約儀式。（中央社）

鴻海科技集團最近與駐印度代表處和印度4所大專院校簽署合作備忘錄，透過產官學三方合作，共同在印度推廣華語教育，並儲備產業人才。

鴻海科技集團今天發布新聞稿，為響應在印度推廣華語文教育的努力，鴻海最近與駐印度代表處和印度4所大專院校共同簽署了華語教育專案合作備忘錄。

這4所大專院校分別為喜夫南達大學（Shiv Nadar University）、維爾克特科技大學（Vel Tech）、阿薩姆鮑思高大學（Assam Don Bosco University）以及卡帕甘高等教育學院（Karpagam Academy of Higher Education）。

根據備忘錄，前期將由鴻海出資贊助300萬盧比（約3.6萬美元），透過產官學三方合作，共同推廣當地華語教育，後續會擴大到其他大專院校，期盼能夠深化在地產學合作，為集團儲備相關產業人才。

鴻海也將贊助4校台灣教師在印度執教期間相關津貼費用，初期共計近百位印度大專院校學生參與華語教育課程。

這項專案會推廣至其他學校，若完成華語課程且符合職缺所需者，鴻海集團將優先聘用。

鴻海表示：「我們致力響應、提升印度華語人才培育計畫，透過贊助設有台灣教育中心的印度大學，召集產官學攜手強化華語教學資源，以協助在地學生培養優越華語能力，以應集團未來在印度策略發展的人才需求。」

駐印度代表葛葆萱在視訊簽約儀式上表示，很高興見證這項合作備忘錄的簽署，目前政府在印度設有31座台灣教育中心，透過鴻海科技集團的贊助，可望增加台灣老師來印度教書意願，也為學習成績優異的印度學生開創更多的就業機會。

葛葆萱並說，隨著台灣企業赴印度設廠需求持續增加，期許印度華語專案的推進，能夠協助解決印度當地華語人才問題。

鴻海在印度華語教育專案的推動，也引起合作大學熱烈迴響。

校方人員在儀式上表示，很榮幸能夠跟鴻海科技集團簽署合作備忘錄，這項合作將有助於學生和教職員在華語教育取得更多的進展與成果，精進語言溝通能力，做好準備因應未來的全球化挑戰。

印度 鴻海 就業

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