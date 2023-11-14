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拜習會前 中美教育機構共同聲明：鼓勵高教恢復交往

記者陳政錄／北京即時報導
據統計，2022到2023學年度，全美大學國際留學生人數大增12%，達105萬7188人，創40餘年來最大增幅，中國留學生人數仍高居榜首。(美聯社)
據統計，2022到2023學年度，全美大學國際留學生人數大增12%，達105萬7188人，創40餘年來最大增幅，中國留學生人數仍高居榜首。(美聯社)

隨「拜習會」即將登場，中美各領域溝通磋商頻繁，其中，兩個隸屬官方的中美教育機構，近日舉辦了中美高等教育合作對話會，並發表共同聲明，重申兩國在高等教育領域展開合作的重要性， 並認為教育交流與合作是中美雙邊關係的重要支柱。

據中新社引述中國教育國際交流協會( CEAIE ) 訊息，該協會日前與美國國際教育協會( IIE ) 共同舉辦中美高等教育合作對話會，同時，兩協會作出共同聲明。

聲明指出， 雙方鼓勵中美兩國的高等教育機構恢復交往，並持續發展深化合作，同時，雙方鼓勵中美兩國的高等教育機構整理總結中美教育合作前期及現有成果，包括合作實例和實現互利共贏效果的重要合作。

另，雙方承諾充分利用已有成效的或新的合作框架，期待與兩國相關機構合作，為深化擴大兩國高等教育合作、促進教育交流營造有利環境。同時，重申致力於支持學生、教師、學者、研究人員和高校行政人員等的雙向流動，利用好短期交流計畫、實習、暑期學校、文化訪問和研究獎學金的機會。

雙方也認為，應舉辦更多對話活動以促進解決中美兩國雙邊關係在教育領域面臨的挑戰和問題，建議成立中美教育交流諮詢委員會。

教育 拜習會

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