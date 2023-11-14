拜習會前增和緩氛圍 中美機構鼓勵高教恢復交往

中美元首「拜習會」登場前，兩國持續營造增加交流的氣氛。中國教育國際交流協會與美國國際教育協會今天發布共同聲明，鼓勵中美兩國的高等教育機構恢復交往，並不斷發展深化合作。

中美貿易戰2018年開始後不久，兩國之間的敵意便延伸到學術領域，美國逐漸收緊了高科技領域研究生的簽證 政策。2019年6月，中國教育部 曾發布留學預警，指部分赴美留學人員出現簽證問題；華府則表示，美國仍歡迎中國籍留學人員「合法」進修，但坦言簽證審查趨嚴。

中國新聞網今天報導，中國教育國際交流協會（CEAIE）與美國國際教育協會（IIE）共同舉辦中美高等教育合作對話會，重申兩國在高等教育領域開展合作的重要性，認為教育交流與合作是中美雙邊關係的重要支柱。

共同聲明鼓勵中美兩國的高等教育機構恢復交往，並決定將對話會發展為長效機制，在對方國家輪流舉辦，計劃下一次對話會2024年將在中國舉行。雙方並建議成立中美教育交流諮詢委員會。

根據聲明，對話會的長期目標是讓彼此更好地了解對方面臨的挑戰和機遇，並幫助雙方學界解決問題，實現預期。

中新網另一篇報導則指出，美國國際教育協會13日發布的報告顯示，在2022-23學年，美國高等教育系統的國際學生人數達到105.7萬，比前一年增加了近12%。中國仍是美國第一大留學生來源國。

在2022-23學年期間，赴美的中國學生總人數為28.95萬人，雖然人數仍是最多的，但這一數字已連續第3年下降。與此同時，美國大學正集中精力在印度 招生。在2022-23學年，美國的印度留學生總數達到26.89萬，增長了35%。