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不同意搞禁書、限制授課 自由與溫和派在多地學區選舉勝出

記者張聲肇／即時報導
科羅拉多州丹佛的家長不滿學區成立特別委員會重新評估課綱，舉牌抗議。(美聯社)
科羅拉多州丹佛的家長不滿學區成立特別委員會重新評估課綱，舉牌抗議。(美聯社)

美聯社報導，美國家長多數不同意限制授課內容、禁書等保守派決策，因此在本周各地學區委員會的選舉中，多數爭議較大的學區中，自由派和溫和派多位候選人當選學委。

美國教師聯盟(The American Federation of Teachers)說，7日地方選舉，保守州如愛阿華，搖擺州如賓州和維吉尼亞，競爭激烈的學區委員會選舉，保守派社團如「自由媽媽」(Moms for Liberty)和「1776計畫」(The 1776 Project)支持的候選人，大約有70%落選。

教師工會會長溫加藤(Randi Weingarten)說，贏得學區委選舉的候選人大概都可稱為「公立學校派」，「他們不想介入禁書、不准教某些歷史、不准學童有不一樣的性別認同等事。」

1776計畫稱，它支持的候選人，當選率有58%，主要在保守學區。在「搖擺」郊區拉票的自由媽媽社團說，它支持的候選人也有40%當選。

1776計畫的政治行動委員會說，他們在賓州約克郡支持的37名候選人，36人當選。保守派在德州第三大選區休士頓郊外的Cypress-Fairbanks大贏，在明尼蘇達州最大選區Anoka-Hennepin也贏得比上屆更多席次。

科羅拉多州丹佛的家長不滿學區成立特別委員會重新評估課綱，舉牌抗議，質問「下一步是...
科羅拉多州丹佛的家長不滿學區成立特別委員會重新評估課綱，舉牌抗議，質問「下一步是什麼，焚書？」。(美聯社)

自由媽媽社團創始人戴斯柯維奇(Tina Descovich)說，連同這次選舉，該社團支持的候選人這兩年來共有365人當選學區委員。

她明白教師工會是保守派的大敵，卻有數十年的政治運作經驗，因此「我們要更加努力，想辦法培養我們的候選人。」

學區委員會的業務通常無關黨派，負責決定課程標準(課綱)與學生懲戒辦法、和教師工會談判工作契約、訂定住家房屋稅率等，但有時候也得處理最敏感的爭議性問題。

例如，賓州好幾個共和黨掌權的學區最近做出針對變性學生的決策，也限制學校教授有關種族平等和同性戀的題材，甚至不准學校圖書館陳列和種族、性偏好有關的歷史材料。這種保守學區的學區委員，就選出了不少民主黨人。

「把賓州轉藍」政治組織說，民主黨如今在賓州掌控至少七個學區，在另六學區席次也增加。

學區 賓州 民主黨

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