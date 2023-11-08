英國QS亞洲大學排名北大第1 台大5年來首次掉出前20強

台灣大學校園。聯合報系資料照片

英國高等教育調查機構QS在8日發布2024年亞洲大學排名，前100名中有9所台灣的大學院校上榜，排名最佳者為第21名的台灣大學，不過這是台大近5年來，首次掉出亞洲前20強。

台大在QS的2020亞洲大學排名首次闖進前20強，翌年至2023年的排名皆維持第19名，為入榜歷來最佳成績。

其他今年入榜的台湾大學院校依序為：清華大學（第39名）、成功大學（第41名）、陽明交通大學（第47名）、台灣科技大學（第74名）、台灣師範大學（第79名）、台北科技大學（第82名）、中山大學（第99名）。

列入前200名者還包括：台北醫學 大學（第108名）、政治大學（第112名）、中央大學（第113名）、中興大學（第123名）、中正大學（第174名）。

今年是QS第16次發布亞洲大學排名，25個國家地區的856所大學院校加入排名，規模為歷來最大。加入排名的台灣46所大學院校中，2所排名上升、39所下滑。

根據QS資料，台灣的大學院校在國內外「雇主聲譽」指標表現尤為亮眼，5所大學在該指標進入亞洲前50名，依序為台大（第13名）、成大（第28名）、清大（第31名）、陽明交大（第36名）、北科大（第49名）。

不過台灣並無大學在「研究影響力」進入亞洲前百名，表現最佳的是台大。而在「論文平均引用次數」指標，台大排名亞洲第124。

QS資深副總裁索特指出，台大等台灣的大學院校持續在各國雇主間享良好風評，但研究產出的數量或影響力仍可進步。他認為，台灣的大學院校宜強化研究工作，特別是在符合當代需求的領域，為此可深化與產業界的夥伴關係、增加投資研究合作、強化國際研究發布傳播平台。

「國際研究網絡」表現上，台大是唯一進入亞洲前50強的台灣院校，在亞洲排名第29。QS另指出在「交換學生計畫」方面，台北醫學大學冠居台灣各院校，獨步列入亞洲前50名。

在「國際學生」和「國際師資」，台灣表現最佳的分別是台科大和政大，分別排名亞洲第63和第89。

亞洲總排名方面，今年該榜前3名依序為北京 大學、香港大學、新加坡 國立大學。新加坡南洋理工大學與北京清華大學並列第4，第6至10名依序為浙江大學、復旦大學、韓國延世大學、韓國高麗大學、香港中文大學。