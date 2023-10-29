美國男性高中生畢業率遠低於女性 一生下來影響很大

2018年美國公立高中男生的畢業率在82%，遠低於女生的88%，長期下來，沒有高中學歷會影響男性的成就，一輩子賺到的錢更少，也更可能落到坐牢的下場。（聯合報系資料照片）

學者依各州可得的數據研究指出，2018年美國公立高中男生的畢業率在82%，遠低於女生的88%，長期下來，沒有高中學歷會影響男性的成就，一輩子賺到的錢更少，也更可能落到坐牢的下場。

美聯社29日報導，聯邦並未要求各州依性別來呈報畢業數據；但各州倒是有依性別呈報畢業率。依學者李維斯(Richard Reeves)由37州取得的數據指出，2018年男性高中生畢業人數要比女生少4萬5000人，女生畢業率為88%，男生為82%；根據今年的追蹤研究，男女畢業率依然差距達6個百分點。

這項差距很大，幾乎跟富有家庭、低收入 家庭的子女學業成就差距一樣大，但官方密切觀察這個毛病多年，原因依然搞不清楚。

經訪談學生、老師及學者後指出理由有幾項。男性雖然教育程度較低，一般仍可賺到跟女性一樣的工資。但男學生更可能面臨休學等狀況，或者碰到其他風紀、校規的問題，讓他們脫離正軌；此外，男生碰到心理健康 問題，經常不願求助。

一些男生首次輟學，都能找到收入穩定的工作，因此覺得還好；但長期下來，沒有高中學歷會限制他們的成就；諸多研究指出，高中輟學男生一生中賺的錢較少，而且更可能終老於監獄 。

密西西比州18歲男生魏斯特(Bryant West)2020年高中讀到一半而輟學；他沒學到代數等課程，而他認為並不需要，另外他認為到大力水手炸雞(Popeye’s)店工作，到園藝造景團隊工作，賺錢幫忙母親付帳單，時間用得更有意義。

魏斯特還是打算取得「高中學力鑑定」(GED)，而在今年9月取得，較同齡人晚了3年。

學者賈羅茲(Beth Jarosz)指出，像魏斯特這樣的男生案例，原因在男生不像女生，不必取得高中學歷也能賺到食衣住行的開銷。沒有高中文憑的男生，賺的錢也跟讀了一、兩年大學女性一樣多。