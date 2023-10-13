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猶他州控TikTok 誘惑兒童沉迷有害內容

編譯黃祖綺／綜合報導
猶他州近日對社交媒體抖音(TikTok)提訴，指控TikTok使用的技術有故意誘導讓兒童接觸有害內容的疑慮。圖為TikTok在加州卡爾佛市的辦公大樓。(美聯社)
猶他州近日對社交媒體抖音(TikTok)提訴，指控TikTok使用的技術有故意誘導讓兒童接觸有害內容的疑慮。圖為TikTok在加州卡爾佛市的辦公大樓。(美聯社)

社交媒體抖音(TikTok)的使用爭議，猶他州近日對TikTok提出訴訟，指控TikTok使用的技術有故意誘導讓兒童接觸有害內容的疑慮。猶他州州長考克斯(Spencer Cox)表示，TikTok需要立即停止對兒童的傷害。

在鹽湖城州法院提起的消費者保護訴訟稱，TikTok所使用的技術會讓兒童不斷持續使用該應用程式，就算知道花在社交媒體上的時間太長會影響心理，也可能對健康造成危害。

猶他州指控TikTok使用演算法，不斷向兒童提供暴力和不舒服的內容，目的是為了讓兒童繼續關注使用。

TikTok發言人表示，TikTok為年輕人提供了業界領先的保護措施，包括針對18歲以下用戶有60分鐘使用時間限制，以及對青少年帳戶的限制，拒絕了相關指控。

今年3月，立法者努力禁止TikTok，當時它在美國的活躍用戶達到1.5億，幾乎占總人口的一半，而根據猶他州的訴訟，TikTok去年的廣告收有將近100億元。

猶他州檢察長雷耶斯(Sean Reyes)表示，TikTok向是一台吸引孩子們注意力而讓他們無法離開的吃角子老虎機。

該訴訟稱，TikTok使用的技術，可對特定用戶不斷提供影片，也可為用戶提供更極端的影片選擇，試圖引起用戶興趣；TikTok從讓兒童對該應用程式上癮中謀取利益，並繼續利用該應用程式的成癮性，儘管TikTok知道成癮會孩子造成傷害。

檢察長辦公室表示，猶他州的兒童比例超過四分之一，為全國最高，該州近80%的K-12學生每天在螢幕上花費兩個或更多小時，這還不包括學習和寫作業的時間。

猶他州還指控TikTok未能核實用戶年齡，沒有刪除所有對兒童有害的內容，未解決與青少年使用TikTok所產生的負面影響。雷耶斯表示，TikTok對家長撒謊，製造一種虛假的安全感。

阿肯色州和印第安納州等多州都已對TikTok提訴，蒙大拿州是第一個禁止TikTok的州。

猶他州近日對社交媒體抖音(TikTok)提訴，指控TikTok使用的技術有故意誘...
猶他州近日對社交媒體抖音(TikTok)提訴，指控TikTok使用的技術有故意誘導讓兒童接觸有害內容的疑慮。圖為TikTok在加州卡爾佛市的辦公大樓。(美聯社)

TikTok 猶他州 阿肯色州

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