網路性勒索激增 去年12青少年自殺

聯邦調查局統計，2022年至少有12名青少年因遭到網路勒索，而自殺身亡。(路透)

華盛頓郵報報導，國內有成千上萬青少年因受到色情簡訊誘拐、被勒索金錢而釀成悲劇；聯邦調查局(FBI )統計，2022年至少有12名青少年因為遭到網路勒索，走頭無路而自殺身亡。

今年年初，西雅圖17歲高中足球 員麥可(Michael)突然拿走餐桌上的母親錢包，經過父親追問後，麥可無奈坦承：「我被人勒索了。」

原來幾個禮拜前，麥可透過Instagram和Snapchat ，認識一名自稱16歲的女網友，兩人從未見過面，但看開始談戀愛。

直到女網友突然表示想看麥可裸照，並指定要拍下有臉部的裸照，麥可乖乖照做，接著噩夢來到，對方要脅麥可要透過Zelle帳戶匯款數百元，否則將裸照公布在社群平台。

麥可的遭遇正是所謂「金錢性勒索」犯罪，國家失蹤與受虐兒童中心(NCMEC)受虐兒童部門執行主任科佛倫(Lauren Coffren)表示，過去數年來，鎖定年輕人的性勒索案件爆增，青少年更是最大的受害者。

科佛倫強調：「歹徒利用羞恥、尷尬和恐懼等心理因素，形成了對孩子們最可怕的噩夢。」

麥克父母在得知兒子受害後，並未匯款，而是將對話截圖作為證據，然後封鎖帳戶並向Snapchat和Instagram舉報，而且讓麥可鬆了一口氣的是，裸照並未對外流出。

另一名住在密西根上半島(Upper Peninsula)的17歲少年德梅(Jordan DeMay)，也有同樣遭遇，他被兩名冒充女性的奈及利亞男子性勒索，且付了錢之後，去年5月飲彈自殺。加害人被指控試圖勒索逾百人。

根據「全國失蹤及被剝削幼童中心」(NCMEC)統計，截至2023年7月底，接獲逾1萬2500起報案，並已轉交執法單位偵辦。

Instagram和Facebook母公司Meta去年也制定新政策，凡未滿16歲的用戶可設定高度隱私，避免陌生網友和其接觸，並呼籲用戶舉報敲詐帳戶和私訊，以利案件調查。

今年2月，美國和多國執法單位針對日益嚴重的網路勒索犯罪，共同發布警告，FBI局長雷伊表示：「受到金錢勒索的範圍不僅止於我國未成年人，這是一場全球危機，需要每個人關注。」