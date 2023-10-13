我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給24小時逃命 以色列令110萬加薩人南遷

華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

網路性勒索激增 去年12青少年自殺

編譯俞仲慈／綜合報導
聯邦調查局統計，2022年至少有12名青少年因遭到網路勒索，而自殺身亡。(路透)
聯邦調查局統計，2022年至少有12名青少年因遭到網路勒索，而自殺身亡。(路透)

華盛頓郵報報導，國內有成千上萬青少年因受到色情簡訊誘拐、被勒索金錢而釀成悲劇；聯邦調查局(FBI)統計，2022年至少有12名青少年因為遭到網路勒索，走頭無路而自殺身亡。

今年年初，西雅圖17歲高中足球員麥可(Michael)突然拿走餐桌上的母親錢包，經過父親追問後，麥可無奈坦承：「我被人勒索了。」

原來幾個禮拜前，麥可透過Instagram和Snapchat，認識一名自稱16歲的女網友，兩人從未見過面，但看開始談戀愛。

直到女網友突然表示想看麥可裸照，並指定要拍下有臉部的裸照，麥可乖乖照做，接著噩夢來到，對方要脅麥可要透過Zelle帳戶匯款數百元，否則將裸照公布在社群平台。

麥可的遭遇正是所謂「金錢性勒索」犯罪，國家失蹤與受虐兒童中心(NCMEC)受虐兒童部門執行主任科佛倫(Lauren Coffren)表示，過去數年來，鎖定年輕人的性勒索案件爆增，青少年更是最大的受害者。

科佛倫強調：「歹徒利用羞恥、尷尬和恐懼等心理因素，形成了對孩子們最可怕的噩夢。」

麥克父母在得知兒子受害後，並未匯款，而是將對話截圖作為證據，然後封鎖帳戶並向Snapchat和Instagram舉報，而且讓麥可鬆了一口氣的是，裸照並未對外流出。

另一名住在密西根上半島(Upper Peninsula)的17歲少年德梅(Jordan DeMay)，也有同樣遭遇，他被兩名冒充女性的奈及利亞男子性勒索，且付了錢之後，去年5月飲彈自殺。加害人被指控試圖勒索逾百人。

根據「全國失蹤及被剝削幼童中心」(NCMEC)統計，截至2023年7月底，接獲逾1萬2500起報案，並已轉交執法單位偵辦。

Instagram和Facebook母公司Meta去年也制定新政策，凡未滿16歲的用戶可設定高度隱私，避免陌生網友和其接觸，並呼籲用戶舉報敲詐帳戶和私訊，以利案件調查。

今年2月，美國和多國執法單位針對日益嚴重的網路勒索犯罪，共同發布警告，FBI局長雷伊表示：「受到金錢勒索的範圍不僅止於我國未成年人，這是一場全球危機，需要每個人關注。」

FBI Snapchat 足球

上一則

全美兩極化 多州禁K-12性教育 醫：刻意隱匿會增加風險

延伸閱讀

回家的路有多長（三）

回家的路有多長（三）
為吸引賓客注意 爺爺突在婚禮開槍 不慎射中12歲孫子

為吸引賓客注意 爺爺突在婚禮開槍 不慎射中12歲孫子
第二代鄧不利多辭世 「哈利」：世人少了很多樂趣

第二代鄧不利多辭世 「哈利」：世人少了很多樂趣
「哈利波特」鄧不利多82歲離世 家人沉痛證實

「哈利波特」鄧不利多82歲離世 家人沉痛證實

熱門新聞

美國部分公立學校出現抗拒性教育課程的聲音，19歲的堪薩斯州威奇塔州立大學心理學和社會學二年級學生蓋奇在校園查找這方面資料。(美聯社)

全美兩極化 多州禁K-12性教育 醫：刻意隱匿會增加風險

2023-10-12 02:00

超人氣

更多 >
杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道
被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙