13歲少女搭機遭鄰座男非禮 靠窗婦女發現主動換位

一名加州男子在從洛杉磯飛往奧蘭多的夜間航班上「襲擊」一名13歲女孩，被判五年監禁。(Getty Images)

佛羅里達州中區檢察官辦公室日前宣布，一名加州 男子因去年在達美航空從洛杉磯 飛往奧蘭多的紅眼航班上襲擊一名13歲女孩被判處五年刑期、將被關進聯邦監獄。

現年52歲的加州居民杜寧(Brian Patrick Durning)搭乘2954航班的座位在該少女旁邊，班機於2022年6月23日晚11:30後不久從洛杉磯起飛，並於2022年6月24日上午7:30左右抵達奧蘭多國際機場。

聯邦檢察官表示，這名少女的座位與家人相隔兩排，受害人坐在一排座位的中間位子，杜寧坐在她的左邊，一名婦女坐在她右邊靠窗的座位；飛行途中，杜寧點了一杯酒精飲料，並朝她咳嗽與打噴嚏。

法庭記錄顯示，這名女孩於今年6月在奧蘭多法庭上作證指出，當機艙燈光變暗時，杜寧開始「舉止怪異」。杜寧用腿磨蹭她、摸她的頭髮和脖子，在她試圖阻止他後，杜寧又摸了她的胸部。

記錄指出，杜寧稱女孩為「甜心」，還揚言要帶她去德州 ，並表示她「再也見不到她的家人了」，然後他摸了她的大腿內側並襲擊她。

與杜寧、女孩同排的婦女在機上睡著了，醒來時看到杜寧迅速把手從女孩的腿部移開。該名婦女問女孩「他碰妳了嗎？」，當時女孩顫抖、哭著回答說是；隨後，這名婦女與女孩交換了座位，坐在她和杜寧之間，並通知空服人員和女孩的母親。

杜寧在班機降落時遭逮捕，被控攻擊未成年人並造成潛在的身體傷害，以及攻擊輕罪都成立。