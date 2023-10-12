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黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

13歲少女搭機遭鄰座男非禮 靠窗婦女發現主動換位

編譯周靜芝 / 綜合報導
一名加州男子在從洛杉磯飛往奧蘭多的夜間航班上「襲擊」一名13歲女孩，被判五年監禁。(Getty Images)
一名加州男子在從洛杉磯飛往奧蘭多的夜間航班上「襲擊」一名13歲女孩，被判五年監禁。(Getty Images)

佛羅里達州中區檢察官辦公室日前宣布，一名加州男子因去年在達美航空從洛杉磯飛往奧蘭多的紅眼航班上襲擊一名13歲女孩被判處五年刑期、將被關進聯邦監獄。

現年52歲的加州居民杜寧(Brian Patrick Durning)搭乘2954航班的座位在該少女旁邊，班機於2022年6月23日晚11:30後不久從洛杉磯起飛，並於2022年6月24日上午7:30左右抵達奧蘭多國際機場。

聯邦檢察官表示，這名少女的座位與家人相隔兩排，受害人坐在一排座位的中間位子，杜寧坐在她的左邊，一名婦女坐在她右邊靠窗的座位；飛行途中，杜寧點了一杯酒精飲料，並朝她咳嗽與打噴嚏。

法庭記錄顯示，這名女孩於今年6月在奧蘭多法庭上作證指出，當機艙燈光變暗時，杜寧開始「舉止怪異」。杜寧用腿磨蹭她、摸她的頭髮和脖子，在她試圖阻止他後，杜寧又摸了她的胸部。

記錄指出，杜寧稱女孩為「甜心」，還揚言要帶她去德州，並表示她「再也見不到她的家人了」，然後他摸了她的大腿內側並襲擊她。

與杜寧、女孩同排的婦女在機上睡著了，醒來時看到杜寧迅速把手從女孩的腿部移開。該名婦女問女孩「他碰妳了嗎？」，當時女孩顫抖、哭著回答說是；隨後，這名婦女與女孩交換了座位，坐在她和杜寧之間，並通知空服人員和女孩的母親。

杜寧在班機降落時遭逮捕，被控攻擊未成年人並造成潛在的身體傷害，以及攻擊輕罪都成立。

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