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黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

女童被操控發色情照 父向警方求助反稱要告11歲女孩

記者胡玉立／綜合報導

俄亥俄州哥倫布市一位父親，得知他11歲的女兒被人操縱發送兒童色情照片給成年人，向警方求助，警方上門卻語帶威脅表示，女童可能會被控以製作「兒童色情片」罪名。這位父親震驚地上網公布警察來訪影片及音訊，該警察隨即遭到各方撻伐；警方則聲明指稱，此舉不符警方對待受害者標準。

這段影片及音訊是用門鈴攝影機和隨身錄音拍攝，公眾和專家同聲批評道，執法人員長期以來一直在濫用那些旨在保護兒童的法律，該案還凸顯警察部門對警察如何處理兒童剝削案，訓練參差不齊，缺乏標準。

全國最大反性暴力組織「全國性侵網路」(Rape, Abuse & Incest National Network)主席伯科維茨(Scott Berkowitz)表示：「這在法律層面和人性層面都完全失敗；怎麼會立即去責怪一個孩子？真是不可思議。」

那段被放上TikTok的影片瀏覽量已逾90萬次；影片中可以看到，該家長詢問警方能否做些什麼，女警答，他11歲的孩子可能被控製作「兒童色情片」，家長抗議說她只是一個被成年人操縱的受害小孩，但警察回答：「和那沒關，她還是在製作。」家長憤怒地關上門。

哥倫布市警察局長布萊恩特(Elaine Bryant)回應指稱，該員警行為不符警方對待受害者的標準，正接受調查；但警局發言人安特克拉(Andrés Antequera)表示，但安特克拉也表示，俄州法律明確規定，創作、擁有或傳播兒童性虐待圖像的未成年人，即使是自己的圖像，也屬違法。

俄亥俄州 性侵 TikTok

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