阿拉巴馬圖書館把童書誤列「露骨」 只因作者姓同性戀

兒童繪本「講個故事給我聽，斯特拉」因作者的姓氏與同性戀同音同字，被阿拉巴馬州亨茨維爾-麥迪遜郡公立圖書館列入不適合兒童閱讀書籍清單。(取自amazon.com)

阿拉巴馬州 亨茨維爾-麥迪遜郡公立圖書館 ( Huntsville-Madison County Public Library)館長指出，有一本兒童繪本因為作者姓氏是蓋伊(Gay，與「同性戀」同字同音)，被誤歸類到可能不適合兒童閱讀的「露骨書籍」清單中。

阿拉巴馬州新聞網站AL.com報導，在公眾強烈反對下，這樣的審查制度已被暫時叫停。

因阿州當局審查制度，作品遭誤歸為「限制級讀本」的繪本作家，是加拿大 作者瑪麗·路易絲·蓋伊(Marie-Louise Gay) ；她創作的兒童繪本「講個故事給我聽，斯特拉」(Read Me a Story, Stella) 被歸入可能因「色情內容」而遭刪除的兒童圖書清單裡。

亨茨維爾-麥迪遜郡公立圖書館圖書館館長休伊特(Cindy Hewitt) 8日向AL.com表示，該繪本其實是關於一對兄妹一起閱讀和建造狗屋的故事，不該出現在那個清單裡；它只是因為關鍵字是Gay，而被錯誤歸類。

休伊特說：「我們會更加積極主動地要求圖書館工作人員查看我們的館藏，再做出將文本資料轉移到較年長群體的決定；而不是讓外面的人來下達指令。」

為蓋伊出書的Groundwood Books公關布拉薩德 (Kirsten Brassard) 表示，這樣的事讓人從公共圖書館讀到了「仇恨信息」。

布拉薩德表示，「此事一如既往地證明，審查制度從來不是限制人們接觸這本書或那本書；而是為了向兒童傳達出這樣的訊息：某些想法、甚至某些人不值得去討論、承認或考量。」