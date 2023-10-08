我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／羅斯轉換 靈活又省稅

哈瑪斯襲以色列衝突升級 中東各國反應一次看

孟買台灣形象展教育館吸睛 副省長盼與台灣教育合作

中央社／台北8日電
印度馬哈拉什特拉省（Maharashtra）副省長法德納威斯（Devendra Fadnavis，中），5日在孟買參加台灣形象展開幕典禮，參觀教育合作館，聽取駐印度代表處教育組組長陳立穎簡報台印度教育合作概況。（駐印度代表處教育組提供）
印度馬哈拉什特拉省（Maharashtra）副省長法德納威斯（Devendra Fadnavis，中），5日在孟買參加台灣形象展開幕典禮，參觀教育合作館，聽取駐印度代表處教育組組長陳立穎簡報台印度教育合作概況。（駐印度代表處教育組提供）

經濟部國貿署、外貿協會5日至7日在印度商業大城孟買（Mumbai）舉辦台灣形象展，當地副省長法德納威斯參觀教育合作館，期待儘快與台灣學府合作，相信有助於印度學生到台灣企業就業

台灣形象展過去一向以台灣精品廠商為主，今年首次在印度設置台灣印度教育合作館，馬哈拉什特拉省（Maharashtra）副省長法德納威斯（Devendra Fadnavis）在展覽開幕當天也前去參觀。

孟買是馬哈拉什特拉省的首府。

中華民國駐印度代表處教育組組長陳立穎以印度地圖，向法德納威斯介紹台灣與印度推動華語教育合作的30多所學校與據點，法德納威斯希望教育組儘快到他的選區納格坡市（Nagpur）考察並進行合作。

法德納威斯相信，台灣與印度加強教育合作，對於印度學生到台灣企業就業很有幫助。

在台灣形象展舉辦的3天期間，多達45間印度學校的師生到教育合作館參觀，另有58家台灣和印度公司廠商表示急需合作聘用華語人才，印度軍方人士也到場尋求合作。

雖然孟買台灣形象展屬B2B（企業對企業）性質，但也有300多名印度學生自行到教育合作館瞭解台灣獎學金資訊；教育組現場準備許多文宣，協助東華大學、彰化師大、清華大學等校招生及說明。

以精密機械及飛機維修見長的國立虎尾科技大學，也派團參展，在無人機發展、精密機械、智慧製造等各方面都獲得相當高的詢問度。

此外，虎尾科大國際長陳立緯也參訪孟買3所學校，其中航空維修科系學程通過歐盟航空安全總署（EASA）系統認證的泰克航空科技學院（Thakur Institute of Aviation Technology），期望能與虎尾科大航空維修訓練中心進行實質合作。

虎尾科大訪團在結束孟買行程之後，轉往北印度旁遮普省（Punjab）的昌迪加爾大學（Chandigarh University），出席2023年全球教育峰會（Global Education Summit 2023），與30所大學洽談合作計畫。

陳立穎表示，透過參加台灣形象展，台印雙邊未來將有更多教育合作機會。

台灣形象展5日至7日在印度商業大城孟買舉辦，許多人前往台灣印度教育合作館詢問赴台...
台灣形象展5日至7日在印度商業大城孟買舉辦，許多人前往台灣印度教育合作館詢問赴台深造事宜。（駐印度代表處教育組提供）

印度 教育 就業

上一則

4優質中學榮譽課程招生 恢復成績篩選惹議

延伸閱讀

小米、vivo遭印度控非法轉移資金 小米駁：指控毫無依據

小米、vivo遭印度控非法轉移資金 小米駁：指控毫無依據
印度豪雨冰川湖潰堤…洪水釀至少56死 軍方彈藥也遭沖走

印度豪雨冰川湖潰堤…洪水釀至少56死 軍方彈藥也遭沖走
印媒涉收錢為中國宣傳 小米Vivo被點名為金主

印媒涉收錢為中國宣傳 小米Vivo被點名為金主
錫克教案鬧僵 印度要求加拿大撤離41外交官

錫克教案鬧僵 印度要求加拿大撤離41外交官

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

學會情感表達吧 哈佛研究：近40%青少年擔心父母心理健康

2023-10-05 01:15
西維吉尼亞州小學教師郝威爾絲在課堂上教授數學。(美聯社)

美國人數學差且退步 威脅國安影響全球經濟競爭力

2023-09-28 02:00
英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）今天公布2024年世界大學排名，英國牛津大學連續第8年蟬聯世界第一。（路透）

泰晤士世界大學排名 牛津大學連續8年蟬聯第一

2023-09-27 11:47
美國越來越多學區改採一周上課四天制，學生雖然感到興奮，卻給家長造成困擾。(美聯社)

愈來愈多學區每周上課4天 有利聘師卻困擾家長

2023-09-28 02:00
（圖：健康醫療網提供）

面對孩子不當、危險脫序行為 家長該如何「導正」？

2023-09-29 01:45
許多共和黨參選人開始認為，批評常春藤學校對他們的選情會有加分作用，圖為耶魯大學校園。(美聯社)

耶魯、哈佛是「學術空殼」共和黨菁英回頭批常春藤母校

2023-09-23 21:03

超人氣

更多 >
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
4血型「衣櫃怎麼收」分析 A型徹底斷捨離 這血型不只放衣服

4血型「衣櫃怎麼收」分析 A型徹底斷捨離 這血型不只放衣服
封面故事／退休拒當墓園的富翁 要學浴缸式花錢

封面故事／退休拒當墓園的富翁 要學浴缸式花錢
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911
寒露到 4生肖犯沖當心 專家曝「忌黑白」宜補氣

寒露到 4生肖犯沖當心 專家曝「忌黑白」宜補氣