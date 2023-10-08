孟買台灣形象展教育館吸睛 副省長盼與台灣教育合作

印度馬哈拉什特拉省（Maharashtra）副省長法德納威斯（Devendra Fadnavis，中），5日在孟買參加台灣形象展開幕典禮，參觀教育合作館，聽取駐印度代表處教育組組長陳立穎簡報台印度教育合作概況。（駐印度代表處教育組提供）

經濟部國貿署、外貿協會5日至7日在印度 商業大城孟買（Mumbai）舉辦台灣形象展，當地副省長法德納威斯參觀教育 合作館，期待儘快與台灣學府合作，相信有助於印度學生到台灣企業就業 。

台灣形象展過去一向以台灣精品廠商為主，今年首次在印度設置台灣印度教育合作館，馬哈拉什特拉省（Maharashtra）副省長法德納威斯（Devendra Fadnavis）在展覽開幕當天也前去參觀。

孟買是馬哈拉什特拉省的首府。

中華民國駐印度代表處教育組組長陳立穎以印度地圖，向法德納威斯介紹台灣與印度推動華語教育合作的30多所學校與據點，法德納威斯希望教育組儘快到他的選區納格坡市（Nagpur）考察並進行合作。

法德納威斯相信，台灣與印度加強教育合作，對於印度學生到台灣企業就業很有幫助。

在台灣形象展舉辦的3天期間，多達45間印度學校的師生到教育合作館參觀，另有58家台灣和印度公司廠商表示急需合作聘用華語人才，印度軍方人士也到場尋求合作。

雖然孟買台灣形象展屬B2B（企業對企業）性質，但也有300多名印度學生自行到教育合作館瞭解台灣獎學金資訊；教育組現場準備許多文宣，協助東華大學、彰化師大、清華大學等校招生及說明。

以精密機械及飛機維修見長的國立虎尾科技大學，也派團參展，在無人機發展、精密機械、智慧製造等各方面都獲得相當高的詢問度。

此外，虎尾科大國際長陳立緯也參訪孟買3所學校，其中航空維修科系學程通過歐盟航空安全總署（EASA）系統認證的泰克航空科技學院（Thakur Institute of Aviation Technology），期望能與虎尾科大航空維修訓練中心進行實質合作。

虎尾科大訪團在結束孟買行程之後，轉往北印度旁遮普省（Punjab）的昌迪加爾大學（Chandigarh University），出席2023年全球教育峰會（Global Education Summit 2023），與30所大學洽談合作計畫。