愈來愈多學區每周上課4天 有利聘師卻困擾家長

美國越來越多學區改採一周上課四天制，學生雖然感到興奮，卻給家長造成困擾。(美聯社)

全國數以百計公校學區 近年開始實施每周上學四天制，其中大部分是在鄉間和西部地區；儘管有人質疑對於在疫情 期間錯失重要學習機會的學生會有影響，但實施新制的學區認為這麼做可節省成本並有利招聘教師；調查顯示，家長大多認可，但家有年幼學童的家長支持度明顯較低；新增放假日如何安排托兒服務或活動，為平日也需要工作的家長帶來額外挑戰。

與此同時，美國智庫蘭德公司(Rand Corp.)發現，每周上課四天的學區成績差異最初很難看出，但多年下來，差異日益明顯；非營利團體NWEA研究組織路薏絲(Karyn Lewis)擔憂表示，最近研究發現，學生因疫情而失去的所有學習基礎尚未彌補，「任何會威脅兒童接受指導質量的事情，現在都不是時候。」

俄勒岡州立大學經濟學副教授湯普森 (Paul Thompson) 表示，在全國1萬3000多個學區中，近900個學區縮短上課天數；2019年約有662個學區這麼做，1999年只有100個學區。

密蘇里州13歲的女童卡拉漢(中)本月11日在學校改為每周上四天課的首日，帶著分別為7歲和10歲的弟妹站在學校外。(美聯社)

密蘇里州 自疫情爆發以來，一周放三天假的學區數量從12%增加到30%。密州獨立市(Independence)學區今秋開始實行此作法。家有三名學童的上班族媽媽普魯恩特(Brandi Pruente)沮喪表示，「我覺得自己又回到了新冠疫情封鎖狀態。」

美國經濟委員會(Economic Commission of the States)分析發現，學區上課天數減少一天，節省金額不大，總計占年度預算0.4%至2.5%。但每周只上四天課，似有利學區招聘教師。

不過，密蘇里州教育廳長梵德文(Margie Vandeven)表示，縮短上課天數已成「速成」解決方案，其他學區很快效仿，收益已在遞減，「若大家都是每周上學四天，就沒辦法成為招募策略了。」