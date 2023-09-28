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美國人數學差且退步 威脅國安影響全球經濟競爭力

記者胡玉立／綜合報導
西維吉尼亞州小學教師郝威爾絲在課堂上教授數學。(美聯社)
西維吉尼亞州小學教師郝威爾絲在課堂上教授數學。(美聯社)

許多美國人常開玩笑說自己數學成績有多差，實際上，美國人的數學考試成績不但很糟，而且還在退步，包括企業雇主和學者專家都警告，美國糟糕的數學成績並不好笑，且對美國的全球經濟競爭力和國家安全構成威脅。

美國學生的數學成績趕不上中國等其他國家，專家擔心可能影響國安和全球經濟競爭力。(...
美國學生的數學成績趕不上中國等其他國家，專家擔心可能影響國安和全球經濟競爭力。(美聯社)

最近的國際學生數學評估計畫 (PISA) 中，美國學生得分低於全球36個其他教育系統的學生；得分最高的是中國學生。

洛杉磯加州大學(UCLA)研究數學等科目教學過程的心理學教授史蒂格勒(Jim Stigler)表示：「未來50年推動世界發展的技術進步，將來自其他國家，因為他們擁有智力資本，而美國沒有。」

國防部也呼籲採取重大措施來支持科學、技術、教育和數學(STEM)教育；國防部指出，中國STEM學科大學畢業生數量是美國的八倍，俄羅斯工程師數量是美國的四倍。

華府智庫阿斯本研究所(Aspen Institute)7月報告敦促美國決策者，將教育作為國家安全的優先事項。該報告警告，其他國家正在挑戰美國的技術主導地位，「我們已跟不上其他國家，特別是中國的步伐；這是很危險的失敗」。該智庫副總裁懷納(Josh Wyner)說：「這不僅是教育問題。」

美國勞工統計局數據顯示，「使用算術和應用先進技術進行計算分析數據和解決問題」的數學類職位，到2030年以前，每年將增加3萬多個，比大多數其他類型工作快得多。

在麻州，當地雇主預計未來五年，僅只生命科學領域就將短缺1萬1000名員工。雇主們表示，國家需要擅長數學的人，就像電影中的凡人需要超級英雄一樣，但大多數美國學生尚未做好準備。

根據美國國家科學技術委員會(National Science and Technology Council)數據，只有五分之一的美國高中生做好學習STEM大學程度課程的準備。美國政策國家基金會(National Foundation for American Policy)報告稱，美國大學的數學類專業學科研究生，只有五分之一是美國人。

教育 國防部 加州大學

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