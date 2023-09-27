泰晤士世界大學排名 牛津大學連續8年蟬聯第一

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）今天公布2024年世界大學排名，英國牛津大學連續第8年蟬聯世界第一。（路透）

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）今天公布2024年世界大學排名，英國牛津大學連續第8年蟬聯世界第一，台灣大學是台灣排名最高的大學院校、世界排名第152。

台灣大學在2022年世界大學排名中，排名第113；2023年下滑至第187名，2024年則上升至第152，進步35名。THE首席國際事務官巴堤（Phil Baty）說，欣見台灣大學在歷經數年不穩定後，如今成功鞏固自身在世界前200名的地位。

來自台灣的大學之中，世界排名第二高的是中國醫藥大學，位居世界排行榜第301至第350名區間。

除了台灣大學和中國醫藥大學，在世界排行榜表現最佳的10所來自台灣的大學，還包括位於第401至第500名區間的亞洲大學、台灣科技大學、清華大學、陽明交通大學、台北醫學大學，以及位於第501至第600名區間的成功大學、台灣師範大學、雲林科技大學。

在總排名方面，世界排名前10的大學依序為牛津大學、史丹佛大學、麻省理工學院、哈佛大學、劍橋大學、普林斯頓大學、加州理工學院、倫敦帝國學院、柏克萊加大 、耶魯大學 。

世界排名前10的大學之中，英國和美國各占3所和7所。在亞洲地區，世界排名最高的3所大學依序是位於中國的清華大學（第12名）和北京大學（第14名），以及新加坡 國立大學（第19名）。

這是THE第20次發布世界大學排名，也是規模最大的一次，共計有來自108個國家地區的1904所大學院校參與排名。

2024年世界大學排名採用18項績效指標，較往年多。這18項指標涵蓋5大領域：教學、研究品質、研究環境、國際展望、產業。THE提醒，此次排名方法的變化可能影響部分大學院校的分數；分析比較各大學院校歷年排名時，應將此因素納入考量。

根據THE提供的資料，與其他參加評比的各國家地區大學院校相較，在「產業」和「研究環境」這兩個領域，台灣的表現高於世界平均水準，但在「教學」、「國際展望」和「研究品質」這3個領域，則低於世界平均水準，特別是「研究品質」。

不過，由於「研究品質」這一大指標的評估方式在此次排名有變動，台灣的大學院校此次在「研究品質」的排名表現較以往提升。

巴堤指出，台灣的大學院校在產業相關指標表現傑出，來自台灣的成功國際企業即為最佳見證。