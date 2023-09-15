獎勵窮學生不負債 新州1大學改贈「人生出發」畢業金

新澤西州 羅文大學(Rowan University)今年有六名學生獲得很特殊的獎學金，不但學費食宿書籍全免，若能四年順利畢業，還另發給1.7萬元「人生出發」畢業獎金。

羅文大學今年的學雜食宿費約3.2萬元；這項獎學金申請條件是：家庭年收入低於6.5萬元，高中GPA成績3.5以上，回答幾道論文題，並通過面談。今年1800名大學部學生有60名符合申請資格，最後由院長、副院長面談後決定得獎人。

這項只提供給傳播與文創學院學生的獎學金，由校友艾德曼夫婦(Ric and Jean Edelman)捐助1000萬元成立；這對夫妻是位於波士頓 的理財公司艾德爾曼金融引擎的創辦人。

他們多年來獎助過很多學生，數額都不大，發現對學生影響不大，畢業後照樣欠學貸 ，甚至還有人中途退學，於是改變方法。

65歲的艾德曼13日透過播客說明為什麼改為「獎助少數，影響深遠」辦法，讓成績好的窮家子弟不但畢業不負債，還有「啟程」獎金，即使不能四年畢業，也能動用那1.7萬元完成學業。

傳播文創學院院長魋義迪(Sanford Tweedie)和艾德曼說，他們不知道其他機構是否有一給就給四年還另加進入社會、幫助展開職涯的獎學金；他說，「我們只希望學生能妥善運用。」