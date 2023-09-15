耶魯大學挨告後 修改病假及復學規定

耶魯大學和該校幫助有心理健康問題學生的Elis for Rachael團體和解訴訟，修改有關學生病假政策。圖為一名女生在雨中走過耶魯大學位於康州的一棟校舍。(美聯社)

耶魯大學 (Yale University)和耶魯學生團體Elis for Rachael發表聯合聲明，宣布雙方已就一項聯邦訴訟達成和解。Elis for Rachael去年11月指控耶魯大學歧視有心理健康 障礙的學生，包括迫使他們退學；根據和解協議，耶魯大學將修改有關學生病假政策，包括簡化學生復學流程。

Elis for Rachael組織的成立是為了幫助有心理健康問題的學生，藉以紀念一名自殺的耶魯大學生，同時代表校友的該組織指出，耶魯大學幾十年來一直阻止學生在最需要病假時休病假。Elis for Rachael聯合創始人、2019屆畢業生米查達尼（Rishi Mirchandani）表示，此次和解對耶魯大學和心理健康患者來說，是個「分水嶺」。

根據協議，若學生有緊急醫療需求，耶魯大學將允許他們非全職學習。Elis for Rachael表示，這是該校首次提供這種選擇；新學期開始時，獲此待遇的學生可減免50%學費。該組織聲明表示，儘管校方稱這種安排「罕見」，但這項變化代表耶魯大學學術生活已脫離「全有或全無」的傳統。

耶魯大學發言人皮爾特(Karen N. Peart)去年表示，該校已採取措施簡化學生因醫療輟學後返回學校的流程，並增加心理健康資源。學校教職員工和領導階層明白，心理健康挑戰對學生及其家人來說，極其痛苦。

耶魯大學校長蘇必德(Peter Salovey)去年11月寫給校友的信中，曾回應華盛頓郵報有關學生心理健康和耶魯大學輟學及復學政策的文章表示，過去幾年，各大學院校對心理健康服務的需求激增，新冠疫情 又加劇了這種需求；耶魯大學不再要求輟學生須在另一所學校修讀兩門課程才能尋求重新入學。

但原告Elis for Rachael認為，需要做的事還很多。根據和解協議，學生休病假時間長短將「依臨床評估，學生可根據自身意願持續休病假」。