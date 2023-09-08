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確診增加 學生戴不戴口罩？防疫題又成辯論題

記者顏伶如／綜合報導
新學年展開之際，新冠病毒確診案例增加，學校是否該要求戴口罩，已引發辯論。(路透)
新學年展開之際，新冠病毒確診案例增加，學校是否該要求戴口罩，已引發辯論。(路透)

新學年展開之際，新冠病毒確診案例增加，某些學校恢復要求上學戴口罩。輿論再次恢復戴口罩究竟是防疫常識，還是剝奪自由的政治辯論。

由於幼稚園班上至少四人確診，馬里蘭州一所小學本周有數天強制規定上學戴口罩。紐約州州長宣布今秋將免費發送N95、KN95口罩給學校，但紐約州並未強制要求戴口罩。阿拉巴馬州薩姆特郡(Sumter County)一所初中8月底宣布口罩令，全校師生以及訪客都要戴口罩。

某些共和黨籍聯邦參議員本周提出法案，禁止聯邦政府在2024年底之前，對國內航空班機、大眾運輸系統及公立學校頒布口罩令。德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)則對馬州小學口罩令提出警告說：「如果你想自願戴口罩，請便，但別干擾我們的孩子。」

正在角逐2024年共和黨總統初選的前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)6日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，學校頒布的強制口罩令是對家長權(parental rights)的攻擊。

前總統川普上個月則說，如果2024年再次當選總統，將動用所有權限對要求戴口罩的學校切斷聯邦補助經費。

德州葛蘭德獨立學區(Garland Independent School District)高中校長托瓦爾(Josh Tovar)說，校內學生與教職員工染疫案例增加，某些老師因此無法上課，但不會再度恢復口罩令。

托瓦爾說，德州對於口罩抱持一種不一樣的心態。他表示：「我參加一場校長會議才剛結束，會中討論到染疫案例增加，但沒有人提起或想到要提起恢復戴口罩的要求。壓根就沒考慮。」

某些學校則採取某種程度的要求。阿州塔拉迪加市(Talladega)學區8月底分享建議戴口罩的貼文，但主管並未頒布要求戴口罩的強制規定。

口罩 德州 阿拉巴馬州

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