平權案效應 美富多元獎學金被控歧視 改為不限族裔

保守派維權人士布魯姆創辦的「美國平等權利聯盟」，指控美富律師事務所的多元獎學金涉嫌種族歧視。(路透)

客戶包括知名美國企業的美富律師事務所(Morrison Foerster)，原本為法學院少數族裔學生提供的多元獎學金，由於引發種族歧視 爭議，如今網站上的申請規則已做出更改，變成對所有族裔開放。

反平權 措施倡議團體「美國平等權利聯盟」(AAER)上個月對總部位於舊金山的美富律師事務所提告，指控多元獎學金將非少數族裔學生排除在外，涉嫌種族歧視。

AAER創辦人是保守派維權人士布魯姆(Edward Blum)。

布魯姆正是廢除大學平權招生措施的幕後推手。最高法院今年6月裁定哈佛大學、教堂山北卡羅來納大學招生過程考量種族，對亞裔及白人學生造成歧視，明顯違憲。

大學平權招生措施被最高法院推翻之後，布魯姆率領的倡議團體再接再厲，希望廢除私人產業界的各種多元方案。

AAER指控美富律師事務所2012年起推出的「韋特莫爾卓越多元包容獎學金」(Keith Wetmore Fellowship for Excellence, Diversity and Inclusion)只考慮非裔、拉丁裔、美洲原住民 、男女同志、雙性戀、跨性別者等(LGBTQ+)一年級法學院學生，其他學生「因為膚色而被排除資格」。

AAER向法院遞狀的數周後，美富律師事務所網站獎學金申請規定就移除了種族相關字詞，改成為「致力於在法律界推動多元與包容，表現優異的一年級、二年級法學院學生」提供獎學金。

復敦大學(Fordham University)法律教授戴維斯(Kenneth Davis)說，如今多元與包容面臨訴訟挑戰，大學與私人企業都在尋找「變通之道」。

華盛頓郵報分析，法律界長期以來有著職場缺乏多元化的問題，全美執業律師不到5%為非洲裔。