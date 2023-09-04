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日博士班學生減少五分之一… 商界憂心 以實習媒合工作

編譯季晶晶／綜合外電
日本博士班學生在過去20年間減少了五分之一，原因是畢業後欠缺吸引人的工作機會。（路透）
日本博士班學生在過去20年間減少了五分之一，原因是畢業後欠缺吸引人的工作機會。（路透）

日經新聞引述日本文部科學省和其他來源的數據報導，日本註冊博士班的學生在過去20年間大減五分之一，商界領袖認為這反映出畢業後欠缺吸引人的工作機會，但憂心不利永續經濟成長。

在2022年度，日本各地博士班新生入學有1萬4382人，比起2003年度巔峰期的1萬8232人大減21%。

日本試圖試圖吸引到維持產業競爭力的必要技術人才，包括AI等新技術，但培養和雇用博士是一項重大挑戰。根據文部科學省的科學技術及學術政策研究所報告，在主要經濟體當中，日本在2020年度每百萬人新增博士123人，遠低於德國的315人、英國的313人，以及美國2019年度的285人。去年，日本持有博士學位者的總數為2萬5386人，而美國的人數是日本的八倍，到2021年有20萬1750 人。

出生率下降是日本難以培養更多博士的原因之一。但即使他們受聘，在日本企業運用其知識和技能的前景也很有限。

擔任日本經濟團體聯合會副主席的朝日集團控股公司社長小路明善對此發言警告：「日本要實現永續經濟成長，就必須成為一個科學技術國家。我們一定要讓博士的人力資源進入產業工作。」

該組織嘗試利用實習機會媒合畢業生與雇主。博士生實習方案為期兩個月或更久。參與者可以根據公司評估成績取得學分。這個方案原本僅限於自然科學專業，今年起範圍擴大到包括人文學科的所有研究領域。

為博士提供機會的日企包括富士通、資生堂，以及科技公司CyberAgent。後者的AI實驗室有66名員工，60%以上擁有博士學位。2018年起，CyberAgent提供博士生實習機會，他們在兩個月內選擇與專長接近的主題並得出研究成果，每月可領取報酬50萬日圓（約3,416美元），而表現優秀者會被延攬加入公司。

日本 AI 德國

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