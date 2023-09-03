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開學支出估達1350億元 透明背包熱賣、短褲青少年最愛

編譯俞仲慈／綜合3日電
各級學校開學在即，青少年把握時間選購球鞋服裝和其他學校用品。全國零售聯合會預估新學年的開學支出達1350億元，將創下有史以來最高紀錄。(美聯社)
各級學校開學在即，青少年把握時間選購球鞋服裝和其他學校用品。全國零售聯合會預估新學年的開學支出達1350億元，將創下有史以來最高紀錄。(美聯社)

各級學校開學在即，由於短褲和透明書包的需求激增，全國零售聯合會(NRF)預估這個新學年開學支出，將達到1350億元，比去年增加240億元，成長21.6%，創下有史以來最高紀錄。

今年入夏以來，全國各地出現破紀錄高溫，帶動相關商品熱賣，其中牛仔短褲更是青少年上學必備服裝，成衣業Polo Ralph Lauren前生產副總裁兼MBC Consulting Solutions創辦人科恩(Melissa Cohen)直言：「緊身褲、牛仔短褲永遠不退流行，而且毫無疑問，也是最受青少年青睞的熱門服飾單品。」

牛仔短褲更是青少年上學必備服裝，永遠不退流行。(Getty Images)
牛仔短褲更是青少年上學必備服裝，永遠不退流行。(Getty Images)

喬治亞州網紅麥奈利(Nikki Mcneri)從二手店和Urban Outfitters採購短褲，價格從5元到90元不等，她表示：「大家一點也不想脫下最適合夏天的短褲，因為天氣還是很熱。」

另外全國許多學校規定上學改用透明背包，防止學生夾帶不當物品，帶動透明背包熱賣，亞馬遜(Amazon.com)透明背包售價自9.97元起跳，就連高價背包也賣得沸沸揚揚，加拿大運動服飾品牌Lululemon執行長麥當勞(Calvin McDonald)表示，該公司售價68元的Clear Backpack Mini背包在國內網購通路，已銷售一空。

不過德州奧斯汀(Austin)一位校長斯帕拉塞洛(Leslie Sparacello)表示：「塑膠材質不如其他材料好用，是一個問題。」因此有部分學校允許學生使用網狀材質背包。

加拿大運動服飾品牌Lululemon售價68元的Clear Backpack M...
加拿大運動服飾品牌Lululemon售價68元的Clear Backpack Mini背包。（取自Lululemon官網）

連鎖賣場沃爾瑪(Walmart)表示，截至7月的開學用品銷售量，已經超乎預期，而且為了配合全國性透明背包需求，沃爾瑪單獨設置透明背包專區，售價自4.89元起跳，尤其以德州、佛羅里達州和密西西比州的銷量最佳。

另外，消費電子零售業百思買(Best Buy)財務長比魯納斯(Matthew Bilunas)表示，今年開學前，學生採購電子產品，略微成長，而且採購期間也拖得比以往更長。

NRF表示，根據8月最新調查，有近70%消費者表示可能購買筆記型電腦和電腦配件等電子產品。

德州 沃爾瑪 喬治亞州

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