台灣高等教育展曼谷登場 中文和科技領域吸引泰國學生
泰國台灣高教展日前在曼谷登場，受到COVID-19疫情影響，這是台灣高教展睽違4年後首場實體展覽。泰國學生對赴台學習中文意願高，也有人對台灣的科技和人工智慧領域感興趣。
「2023年泰國台灣高等教育展」26和27日為期2天在曼谷山燕生活百貨（Samyan Mitrtown）登場，共有32所台灣大專院校參展，現場有國立台灣大學、清華大學、成功大學、台灣科技大學等大專院校設立的攤位。
受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020到2022年的高教展都改為線上進行，今年是台灣高教展睽違4年後再度實體登場，駐泰代表處教育組指出，2天活動共吸引約2800名泰國學校老師、學生和家長到場參觀。
駐泰代表處副代表薛秀媚開幕致詞表示，台灣的高等教育已獲得國際肯定，2022年赴台就學的泰國留學生創下歷史新高，高達4047人，成為台灣的第6大留學生來源國。
目前就讀大學3年級的吉賈彭（Kitjabhorn Kanokhong）和阿菲薩達（Aphisada Yen）對赴台灣讀書很感興趣，她們說，許多泰國大學生會選擇中文課作為第2或第3外語，希望能到台灣增進中文能力。
吉賈彭表示，除了想學中文，台灣的文化環境與泰國相似，赴台讀書可以比較快適應生活環境，是她考量到台灣讀書的因素之一。
展場除了有許多泰國學生來參觀，也有學校老師幫學生尋找赴台留學機會。高中老師帕里亞尼（Pariyanee Asumpinpon）告訴中央社，她想了解台灣的大學課程，因為台灣目前在世界大學排名（Quacquarelli Symonds, QS）相當高，希望有機會能讓學生去台灣讀書。
帕里亞尼說：「台灣以科技、人工智慧和所有工程技術而聞名，我覺得讓學生在一個發展人工智慧和技術的國家學習，相當難得和有趣。」
行政院2021年通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，包括台大、清大、陽交大等6所大學針對半導體設立研究學院，兼轄泰國的駐越南代表處科技組組長鄧文玲表示，今年泰國代表處教育組的攤位整合全台半導體學院相關資訊，盼能招攬泰國對半導體有興趣的學生。
駐泰代表處教育組組長歐陽彥恆表示，教育部今年選送泰國優秀學生包括18名台灣獎學金與33名華語文獎學金得主到台灣進修學位與研習華語。
歐陽彥恆指出，今年泰國台灣教育中心在曼谷、清邁、呵叻及普吉島4個城市分別設有辦公室，可就近提供泰國學生和教師有關赴台就讀學位和學習華語文等課程資訊與獎學金相關內容，鼓勵泰國學生到台灣留學。
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