台灣高等教育展曼谷登場 中文和科技領域吸引泰國學生

「2023年泰國台灣高等教育展」26日和27日吸引約2800人到場參觀。（中央社）

泰國 台灣高教展日前在曼谷登場，受到COVID-19疫情影響，這是台灣高教展睽違4年後首場實體展覽。泰國學生對赴台學習中文意願高，也有人對台灣的科技和人工智慧 領域感興趣。

「2023年泰國台灣高等教育展」26和27日為期2天在曼谷山燕生活百貨（Samyan Mitrtown）登場，共有32所台灣大專院校參展，現場有國立台灣大學、清華大學、成功大學、台灣科技大學等大專院校設立的攤位。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020到2022年的高教展都改為線上進行，今年是台灣高教展睽違4年後再度實體登場，駐泰代表處教育組指出，2天活動共吸引約2800名泰國學校老師、學生和家長到場參觀。

駐泰代表處副代表薛秀媚開幕致詞表示，台灣的高等教育已獲得國際肯定，2022年赴台就學的泰國留學生創下歷史新高，高達4047人，成為台灣的第6大留學生來源國。

目前就讀大學3年級的吉賈彭（Kitjabhorn Kanokhong）和阿菲薩達（Aphisada Yen）對赴台灣讀書很感興趣，她們說，許多泰國大學生會選擇中文課作為第2或第3外語，希望能到台灣增進中文能力。

吉賈彭表示，除了想學中文，台灣的文化環境與泰國相似，赴台讀書可以比較快適應生活環境，是她考量到台灣讀書的因素之一。

展場除了有許多泰國學生來參觀，也有學校老師幫學生尋找赴台留學機會。高中老師帕里亞尼（Pariyanee Asumpinpon）告訴中央社，她想了解台灣的大學課程，因為台灣目前在世界大學排名（Quacquarelli Symonds, QS）相當高，希望有機會能讓學生去台灣讀書。

帕里亞尼說：「台灣以科技、人工智慧和所有工程技術而聞名，我覺得讓學生在一個發展人工智慧和技術的國家學習，相當難得和有趣。」

行政院2021年通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，包括台大、清大、陽交大等6所大學針對半導體設立研究學院，兼轄泰國的駐越南代表處科技組組長鄧文玲表示，今年泰國代表處教育組的攤位整合全台半導體學院相關資訊，盼能招攬泰國對半導體有興趣的學生。

駐泰代表處教育組組長歐陽彥恆表示，教育部 今年選送泰國優秀學生包括18名台灣獎學金與33名華語文獎學金得主到台灣進修學位與研習華語。