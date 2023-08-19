協助烏克蘭孤兒難童教育不中斷 台灣幫忙接軌

為協助撤離至土耳其的烏克蘭孤兒及難童繼續接受烏國教育，台灣政府透過駐土耳其代表處贊助「教育接軌」援助計畫，在安置孤兒及難童的旅館設立電腦教室，協助147名學生完成學程並通過烏克蘭全國綜合能力考試。（駐土耳其代表處提供）

為協助撤離至土耳其 的烏克蘭 孤兒及難童繼續接受烏國教育 ，台灣政府透過駐土耳其代表處贊助「教育接軌」援助計畫，在安置972名孤兒及難童的兩間旅館設立電腦教室，協助147名學生完成學程並通過烏克蘭全國綜合能力考試。

駐土耳其代表黃志揚17日前往土耳其南部安塔利亞省（Antalya）視察這項人道教育計畫執行情形，「尋求庇護者和移民協會」兩名副幹事長迪夫拉克（Buket Bahar Divrak）及烏盧索伊（Levent Ulusoy）、烏克蘭駐安塔利亞省領事沃羅寧（Oleksandr Voronin）、土耳其家庭及社會服務部代表耶爾德勒姆（Uĝur Yıldırım）等相關人員均與會。

現場難童及孤兒知道能夠使用電腦繼續教育就是來自遠方台灣的援助都非常興奮，還熱情以烏克蘭民謠及舞蹈表演歡迎黃志揚一行人。

黃志揚表示，很高興聽到「土國烏克蘭難民兒童援助計畫」已上軌道並協助許多即使在戰爭下仍持續努力求學的烏國學子，台灣透過該計畫援助39台台灣生產的電腦設備與資訊教室所需課桌椅等，已協助近千名烏克蘭學子得以線上方式繼續學業，並已有147名學生因此完成學程並以線上方式順利通過烏克蘭全國綜合能力考試。

黃志揚指出，在本案啟動前，原以為俄烏戰爭局勢有緩解可能，殊不知戰事持續，且有更多烏國人民受害，駐土耳其代表處經過研議，並與「尋求庇護者和移民協會」商討如何協助在土國的烏國難民學子，於今年1月17日簽署合作協議後開始推動設立資訊教室。

黃志揚很高興看到本案已成功結合聯合國兒童基金會（UNICEF）、土國家庭及社會服務部、烏克蘭政府及「無戰事童年」組織的力量，共同成功幫助烏籍學子教育接軌，他也期勉烏籍學子不放棄希望，善用台灣捐贈的電腦設備，持續努力學習。

迪夫拉克感謝台灣的善舉，並指出目前台灣援助的資訊教室已成為在土國烏克蘭籍生參加烏國正式教育會考的中心，有許多烏籍學生甚至自土國各省前來參加線上考試，相當激勵人心。

在場學生也分享便利使用電腦的心得，覺得因躲避戰爭來到異鄉，能夠在設備新穎的教室繼續上學及學習新知，感到幸福。每天看著電腦桌面上的玉山及來自台灣的友誼字樣，心中對這個陌生的國家有著滿滿的感激。