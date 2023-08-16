心情不好就能請假 專家曝「心理假」的重要關鍵

台灣多所大學廣設「心理健康假」，專家認為，可見學制逐漸重視心理健康促進重要性。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

為紓緩大學生壓力，台灣包括中山大學、台灣師範大學、成功大學、實踐大學、臺北大學皆陸續推動「心理假」。臺灣青年民主協會日前於臉書 表示，逢甲大學學生會設計「心理健康 假」，6月通過，最快將於下個月上路，提供心理需要喘息的同學暫時休息空間，必要時會由諮商輔導中心提供關懷輔導，只要請第3天就須檢附醫療院所或相關輔導機構證明。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，一般人身體不適，多半會請假休息，近來看到許多大學設立「心理假」，有別於一般事假、病假，這代表學制、機構重視心理健康促進，蔚為一項指標，如果公部門、學校願意設立「心理假」，代表體制認為「這件事很重要」。

葉雅馨指出，當單位有了「心理假」後，則需進一步觀察，學生願不願意請，因為一般人心情不好，大多沒有習慣請「心理假」，而是請病假等其他假別，如果學生願意請「心理假」，就表示學生願意讓別人知道他心情不適，而在學制中請假也可以被認可、肯定。

葉雅馨表示，以現代社會氛圍來說，身體疾病、症狀等，容易從表面觀察到，像是出現頭痛、經痛或胃痛，旁人大多會建議就醫或休息；但心理不舒服、負面思考、心理上不愉快等，不容易被關注到，有人誤以為看不到就漠視、硬撐，但對成長中的青少年、大學生，很需要調適。

葉雅馨表示，設立心理假初衷，就是為了防範變得更嚴重，像是變焦慮症、恐慌症等，因此肯定當心情不舒服時，就代表心理上無法承受，需要在家休息，或找諮商師、導師聊聊等，師長、父母或同儕也應給予認可，傾向改善、處理的態度，避免對請假同學貼標籤。

不過葉雅馨說，有些人自覺高敏感度、社交恐懼等，這些人性格敏銳，藝術創作上要求完美，但並不會阻礙日常角色功能，因此不認為社交恐懼就需要常常請心理假，仍需要回歸心理假的定義。