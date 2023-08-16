我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

通貨膨脹 調查：年收入17.5萬元 1/4中上階層仍喊窮

心情不好就能請假 專家曝「心理假」的重要關鍵

記者許政榆／台北即時報導
台灣多所大學廣設「心理健康假」，專家認為，可見學制逐漸重視心理健康促進重要性。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）
台灣多所大學廣設「心理健康假」，專家認為，可見學制逐漸重視心理健康促進重要性。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

為紓緩大學生壓力，台灣包括中山大學、台灣師範大學、成功大學、實踐大學、臺北大學皆陸續推動「心理假」。臺灣青年民主協會日前於臉書表示，逢甲大學學生會設計「心理健康假」，6月通過，最快將於下個月上路，提供心理需要喘息的同學暫時休息空間，必要時會由諮商輔導中心提供關懷輔導，只要請第3天就須檢附醫療院所或相關輔導機構證明。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，一般人身體不適，多半會請假休息，近來看到許多大學設立「心理假」，有別於一般事假、病假，這代表學制、機構重視心理健康促進，蔚為一項指標，如果公部門、學校願意設立「心理假」，代表體制認為「這件事很重要」。

葉雅馨指出，當單位有了「心理假」後，則需進一步觀察，學生願不願意請，因為一般人心情不好，大多沒有習慣請「心理假」，而是請病假等其他假別，如果學生願意請「心理假」，就表示學生願意讓別人知道他心情不適，而在學制中請假也可以被認可、肯定。

葉雅馨表示，以現代社會氛圍來說，身體疾病、症狀等，容易從表面觀察到，像是出現頭痛、經痛或胃痛，旁人大多會建議就醫或休息；但心理不舒服、負面思考、心理上不愉快等，不容易被關注到，有人誤以為看不到就漠視、硬撐，但對成長中的青少年、大學生，很需要調適。

葉雅馨表示，設立心理假初衷，就是為了防範變得更嚴重，像是變焦慮症、恐慌症等，因此肯定當心情不舒服時，就代表心理上無法承受，需要在家休息，或找諮商師、導師聊聊等，師長、父母或同儕也應給予認可，傾向改善、處理的態度，避免對請假同學貼標籤。

不過葉雅馨說，有些人自覺高敏感度、社交恐懼等，這些人性格敏銳，藝術創作上要求完美，但並不會阻礙日常角色功能，因此不認為社交恐懼就需要常常請心理假，仍需要回歸心理假的定義。

心理健康 臉書

上一則

防武器進校園 維州威郡初高中 新學年增設金屬探測道

延伸閱讀

有利高虹安沒查？立法院：檢方未要求說明

有利高虹安沒查？立法院：檢方未要求說明
調查發現：癌症倖存者仍飲酒 普遍過量

調查發現：癌症倖存者仍飲酒 普遍過量
危險…飲酒破壞治療、康復 許多癌症倖存者還在喝

危險…飲酒破壞治療、康復 許多癌症倖存者還在喝
去除沾上衣服的油漬 專家建議用洗碗精

去除沾上衣服的油漬 專家建議用洗碗精

熱門新聞

肯塔基州最大的公立學校系統才剛開學，就因為交通系統維修導致一些學童當天在校車上待到晚上10點才被送回家，不得不宣布第二天和第三天停課。(美聯社)

校車改路線…學生晚上10時才到家 肯塔基公校挨轟

2023-08-11 20:43
2023國際數學奧林匹克競賽，全部由華裔生組成的美國隊排名團體第二，劉心淘（右二）獲得了滿分。（圖：MAA提供）

數學奧賽美國隊奪第二 華裔大放異彩 南加劉心淘滿分

2023-08-09 02:00
(取材自健康醫療網)

陪伴「過動兒」成長不易 掌握教養6大招

2023-08-10 01:45
台灣多所大學廣設「心理健康假」，專家認為，可見學制逐漸重視心理健康促進重要性。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

心情不好就能請假 專家曝「心理假」的重要關鍵

2023-08-16 05:02

國際物理奧賽 美國蒙4金1銀 華裔是主力

2023-07-26 02:19
如果不是這名大一新生西奧．貝克，史丹福大學校長應該不用辭職。（電視新聞截圖）

學生記者拉下史丹福校長：揭發論文醜聞的貝克與校園報紙

2023-08-05 22:39

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現