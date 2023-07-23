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台灣與羅德島州簽教育合作備忘錄 新英格蘭首例

中央社／紐約23日專電
台灣與羅德島州14日簽署高等教育合作備忘錄，為新英格蘭地區首例，台駐美代表蕭美琴（前右四）出席儀式。（中央社／台駐波士頓辦事處提供）
台灣與羅德島州14日簽署高等教育合作備忘錄，為新英格蘭地區首例，台駐美代表蕭美琴（前右四）出席儀式。（中央社／台駐波士頓辦事處提供）

台灣與羅德島州近期簽署高等教育合作備忘錄（MOU），為新英格蘭地區首例，台灣也成為率先與羅州簽署類似備忘錄的外國政府。

根據駐波士頓辦事處新聞稿，羅德島州是2020年12月「台美教育倡議」啟動以來，美國第6個與台灣簽署教育合作備忘錄的州。

簽署儀式於14日在羅德島州政府舉行，台駐美代表蕭美琴出席，教育部國際及兩岸教育司長李彥儀、羅州高等教育廳長吉爾基（Shannon Gilkey）分別代表雙方簽署，駐波士頓辦事處長孫儉元、羅州州長辦公室副幕僚長維南根（Elizabeth Winangun）以見證人身分簽名。

約50名羅州政府官員、政要、大學代表及僑界領袖到場觀禮，包括曾在高中任教27年的羅州州務卿阿莫爾（Gregg Amore）。

歷經逾一年溝通，雙方就備忘錄內容達成共識，期間獲羅州參議會教育委員會主席卡諾（Sandra Cano）、州眾議員芬頓-馮（Barbara Ann Fenton-Fung）協助與支持，駐波士頓辦事處表達感謝，並承諾繼續積極與羅州攜手，促成雙方高等教育進一步合作與交流。

此外，蕭美琴在新英格蘭地區期間，於14日會晤台裔波士頓市長吳弭（Michelle Wu）。

吳弭事後在社群媒體臉書（Facebook）發文：「從確保青年與家庭能在我們的城市取得合宜住宅，到推動氣候韌性及加強數位民主──我們將持續從世界各地學習並向其他人分享解決方案。」

教育部 波士頓 羅德島州

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