教育系錢少事多… 50年前熱門退燒 不再是新世代首選

教育學位在50年前極為吃香，特別是在女性大學生中，但現在教育科系已不是大學生的首選。(路透)

50年前，擁有教育 學位提供了想從事教職業的人一個穩定的就業 渠道，在當時美國積極培養教師人才，每五個學士學位中就有一個拿的是教育學位，是全國各地學校和整體經濟的重要資源。

然而，根據國家教育統計中心的最新統計數據，現在教育科系對於大學生來說已不是首選，多數學生傾向於主修商業、工程，甚至視覺和表演藝術等科系。

儘管自1970年以來大學生數量增加了150%，但教育學士學位的數量卻大幅減少了近50%，降幅比起英語、文學和外語專業科系都大；智庫布魯金斯學會指出，去年50個州的學校都缺至少一個學科的教師。

新世代學生不再主修教育，表明他們對於職業目標和抱負產生變化，也反映出美國自70年代以來所發生的經濟和社會變化。專家表示，過去從事教育專業的主要都是女性，但現在與50年前相比，女性在職場上擁有更多選擇，而教師因為薪資相對較低且愈來愈不受社會尊重，也使得老師工作退燒。

喬治城大學教育和勞動力中心研究教授兼首席經濟學家妮可史密斯表示，過去女性從事教職，某層面其實是滿足社會期待，因為女性過去常被視為照顧者角色，例如擔任護理、教學和社會工作。

密西根大學馬薩爾家庭教育學院副教授克里斯托雷斯也指出，在過去，對有孩子的女性來說，教師被認為是一個很好的職業選擇，因為可以享受暑假和學校假期。但過去幾十年來，女性有更多其他的工作機會，但受過高等教育並選擇進入教育界的女性卻愈來愈少。

有專家也指出，女性不再從事教育的原因，不僅是因為有更多職涯選擇，另一個更關鍵的因素在於，與其他受過大學教育的專業人員相比，教師的待遇相對較低，不但挑戰大，還須承擔比一般人還多的責任。