康州文理學院衛斯理大學 廢除傳承入學制

位於康州的文理學院衛斯理大學(Wesleyan University)廢除傳承入學制。(Getty Images)

最高法院裁定禁止大學利用平權 措施(Affirmative Action)考慮種族因素來招生，各州反對「傳承入學」制(legacy admissions)的呼聲再度出現。19日，紐約時報 報導，位於康州的文理學院衛斯理大學(Wesleyan University)，決定廢除傳承入學制。

「傳承入學」是美國大學一項優先考慮錄取校友子女的措施，一直以來被詬病偏袒有財力的白人申請者，而忽略其他少數族裔的學生。皮尤研究中心(Pew Research Center)去年的一項調查也發現，大眾觀點也傾向於廢除這一制度：75%的美國人認為大學錄取過程中不應該再採取傳承入學制。

其實已經有不少名校廢除了傳承入學制，包括安姆赫斯特學院(Amherst College)、約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)和卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University)。

衛斯理大學目前有大約3200名本科生。在宣布這個決定時，大學校長羅斯(Michael S. Roth)表示，傳承入學制在該大學招生考量中的分量「微不足道」，但由於制度的存在漸漸成為了招生過程中的一個干擾項，並且對外界傳遞了一種不公平的訊息，儘管他不確定過去有多少學生是因為傳承入學制被招進來，如今決定一併廢除。