網球名將馬克安諾史丹福勉學子：人生是持久賽 勝利無法定義你

網球退役名將馬克安諾18日在母校史丹福大學為畢業生致詞，他勉勵學子，勝利並非靠贏球定義，做個更好、能帶給人幸福的人。（取材自臉書＠Stanford）

美國網球退役名將馬克安諾（John McEnroe），今日於母校史丹福大學 為畢業生致詞。他勉勵學子，生命就像網球賽，必須盡全力尋找踏上球場的勇氣；勝利並非靠贏球定義，做個更好、能帶給人幸福的人。

馬克安諾80年代叱吒網壇，網球生涯共贏得世界職業網球協會（ATP）巡迴賽77座男單冠軍，包括7座大滿貫，1999年進到國際網球名人堂，退休人生依舊多采多姿，玩樂團、寫自傳、並擔任賽事評論員。

1977年，馬克安諾自高中畢業，在溫布頓網球賽以業餘選手之姿打進4強，輸給當年冠軍康諾斯（Jimmy Connors），後被網羅進入史丹福大學。1978年，他帶領史丹福大學奪下全美大學聯盟（NCAA）網球錦標賽冠軍。

史丹福大學曾邀請已故蘋果（Apple）創辦人賈伯斯（Steve Jobs）、現任執行長庫克（Tim Cook ）、脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）等政商和科技界名人於畢典演說，馬克安諾是132年來第一位受邀致詞的職業運動員。

近30年的職業生涯裡，馬克安諾以脾氣火爆、性格叛逆出名，素有「火爆浪子」的封號，他今日自嘲，「如果你們上網搜尋『馬克安諾崩壞』，會看到很多我摔球拍的畫面...但我不是故意要當一個蠢蛋」。

話鋒一轉，他說，「相信我，有更好的方式可以釋放壓力。很長一段時間，我缺乏同理心，這可能是我人生最大的瑕疵...但我很幸運，生命中有新的大門敞開，讓我以意想不到的方式找到快樂」。

馬克安諾說，「定義你的，是你生命的總和，而不僅有職業成就。」他分享自身經歷和體悟，並期許學生重新定義「勝利」的意涵。

他表示，在賽場上，贏得比賽往往是一切，但現實並非如此，「你們必須回答的問題是，是否變成更好的人？做得事情是否使自身和周遭的人幸福？而你的答案會告訴你，你是否真的贏得了勝利。」

馬克安諾也鼓勵學生不要害怕失敗，因為失敗通常會帶來意想不到的收穫，他回憶1980的溫網單打決賽，輸給瑞典 前球王柏格（Bjorn Borg），當時感到非常沮喪，沒想到後來遇見已故南非前總統曼德拉（Nelson Mandela），曼德拉告訴他，在監獄裡收聽著球賽是場饗宴。

馬克安諾說，「我們的比賽，讓遭受政治迫害而被監禁27年的曼德拉，從痛苦的地獄中獲得短暫的喘息，這對我而言，比贏得任何獎盃都來得重要」，他因此學到，不是非得贏球才能感受到生命的美妙。

他勉勵學子，生命就像網球比賽，有時得分，有時卻得面對徒勞無功的疲憊感，只管「盡你最大的努力、尋找踏上球場的勇氣」，因為「人生是一場持久賽，成功的標準是你蛻變了多少，不一定是你贏了多少。」